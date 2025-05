La historia de Fina Clemente, la comerciante de 96 años que no quiere "ni imaginar" ver cerrado su ultramarinos

Fina Clemente no había nacido cuando el ultramarinos que heredó de su abuelo Sabiniano abrió sus puertas en 1904, pero a sus 96 años no quiere "ni imaginar" verlo cerrado. Por eso sigue el día a día de la tienda, pero ya desde su casa porque el tiempo no pasa en balde.

Uno de los negocios más antiguos de Oviedo y alma del paisanaje del casco viejo. Era un auténtico cruce de caminos y, lo más importante, de saludos, charlas y confidencias vecinales porque el ultramarinos primero con Sabiniano Clemente, un leonés de San Millán de los que se hizo a sí mismo, y luego con sus descendientes hasta llegar a su nieta, Fina, siempre fue "una tienda para todos", inclusiva, aunque el término no se estilara por entonces. "Pero allí se encontraban personas muy diferentes a las que siempre se atendió con cariño y a las que se ayudó, cuando lo necesitaban", rememora Belén, hija de Fina Clemente. La madre, que hoy sigue pendiente de que la tienda permanezca abierta, no vaciló siquiera un instante, no albergó ni un atisbo de duda de seguir al pie del cañón en plena pandemia, cuando las ventas a turistas y hostelería de la zona cotizaban a la baja por causa de fuerza mayor.

El compromiso de Fina Clemente con una tienda de las que ya no se ven mucho en el casco viejo de Oviedo ha sido incluso inmortalizado por el artista Toño Velasco,otro personaje del Oviedo antiguo, donde disfrutó de chaval, luego poniendo copas y desde hace ya bastantes años pintando exponiendo o haciendo cuadros para colaborar con las fiestasdel barrio, que organiza la asociación vecinal Oviedo Redondo. El paisaje y el paisanaje que no cesan.