Jefe de la Guardia Civil: "El delincuente ha de sentir que le echamos el aliento detrás constantemente"

Nació en la localidad toledana de Villasequilla, pero desde su salida de la Academia General Militar en 1985, ya convertido en teniente de la Guardia Civil, ha vivido en Guipúzcoa, Lérida o Madrid. Lugares donde se ha desempeñado en los Grupos Antiterroristas Rurales (lo que hoy se denomina Grupos de Acción Rápida), en el Servicio de Información, en seguridad ciudadana o en el Servicio Fiscal y Fronteras.

Misiones internacionales

Tampoco ha sorteado misiones internacionales en Bosnia, en el marco de los Acuerdos de Dayton; en Albania, con Naciones Unidas; en Libia, tras el derrocamiento de Gadafi, o en El Salvador donde, por cierto, conoció a su mujer. Aunque fueron las ruedas de prensa en la época del covid-19 las que le dieron proyección nacional, ya como jefe del Estado Mayor.

Jefe de la Guardia Civil

La infinita trayectoria de José Manuel Santiago Marín daría para rellenar varias páginas. Sin embargo, es su actual cargo como jefe de la 3ª Zona (cada comunidad es una zona dentro de la organización del cuerpo) de la Guardia Civil en Extremadura el que lo trae hasta aquí hoy.

Acto de toma de posesión de José Manuel Santiago Marín. / SANTIAGO GARCIA VILLEGAS

¿Hay suficientes guardias civiles en la región?

Tenemos alrededor de 3.000 guardias civiles en la comunidad; podemos decir que son suficientes. Desde mi punto de vista, lo estamos haciendo bien, y ahí están los datos, que demuestran que Extremadura es la comunidad más segura de España. Cabe decir, en este sentido, que tenemos unos índices de cobertura bastante elevados en comparación al resto del país; podemos estar en torno al 90%. Además, nuestra eficacia va tanto en las labores de prevención como en las de protección a la sociedad.

Quien necesite a la Guardia Civil la tendrá, aunque no la vea; nos ocurrió con las inundaciones, que los alcaldes nos decían que no tenían constancia de que hubiese tantos agentes. Nosotros estamos ahí. Otro ejemplo. Hace poco atracaron una casa en Las Hurdes y se llevaron la caja fuerte y algo de dinero que. Los delincuentes se montaron en dos coches y se dieron a la fuga. Sin embargo, esa misma mañana se resolvió el caso con la detención de los tres implicados. Siempre andamos sobre el terreno, porque el delincuente no puede sentirse impune, ha de sentir que le echamos el aliento detrás constantemente.

El hecho que de que sea una comunidad tan dispersa, ¿dificulta las tareas de la Guardia Civil?

La dispersión nos obliga a hacer un enfoque diferente, a reestructurar nuestra manera de prestar el servicio. Creamos los llamados núcleos operativos y, en cada uno de ellos, se mantiene una patrulla disponible las 24 horas. Estamos hablando de núcleos conformados por dos, tres o cuatro puestos, que cubren tres o cuatro municipios. A todo el mundo le gustaría que la patrulla estuviera las 24 horas en su pueblo, pero con los recursos que tenemos es muy complicado; necesitaríamos del orden de 20 guardias civiles en cada puesto, y no es la media de la que disponemos. No obstante, con las patrullas que hay, se puede socorrer a cualquier ciudadano en caso de necesidad.