Bárbara Rey se defiende ante la demanda del Rey Juan Carlos: "He dicho que las habéis hecho vosotros"

Bárbara Rey ha sido mencionada estas últimas semanas después de conocer que el Rey Juan Carlos Iha demandado a Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen. La vedette, que también ha hablado del emérito en los medios de comunicación, podría ser la siguiente en ser demandada. Sin embargo, no tiene miedo.

Acciones legales

La madre de Sofía Cristo no teme que el emérito pueda emprender acciones legales contra ella porque el relato que ha contado en los platós de televisión era un secreto a voces que han sacado a la luz a lo largo de estos años profesionales de la comunicación.

En este contexto, la vedette ha sido preguntada por las posibles acciones legales que podría tomar el monarca y ha asegurado que "a lo mejor os tiene que denunciar a vosotros, no a mí".

La actriz ha negado haber contado algo que no se sabía ya con anterioridad, ya que "las noticias que se dan en los programas las dais vosotros, las dan vuestros compañeros, no yo. Que he dicho que las habéis hecho vosotros".