Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio ponen fin a su relación: "Se les veía muy nerviosos"

El actor castellonense Miguel Ángel Silvestre y la empresaria Rebeca Toribio podrían haber puesto fin a su relación sentimental. La noticia, adelantada en exclusiva por el programa Socialité, apunta a que la pareja habría decidido "continuar sus vidas por separado" después de casi dos años de noviazgo. Esta posible ruptura ha sorprendido a muchos, ya que la relación se había mantenido discreta y sin aparentes señales públicas de crisis.

Según lo reportado por Socialité, la información provendría del entorno más cercano de la empresaria valenciana. El equipo del programa intentó contactar con ambos protagonistas para contrastar la noticia, describiendo que "se les veía muy nerviosos" durante estos intentos.

La reacción de Miguel Ángel Silvestre al ser contactado fue inicial de colgar el teléfono, aunque posteriormente llamó de vuelta para disculparse por su actitud. El actor evitó confirmar la ruptura, pero sí dejó caer comentarios significativos. Manifestó "no quiero tratar este tema, no me apetece hablar, no lo suelo hacer".

Además de su reticencia a hablar del tema, el actor de 30 Monedas hizo una declaración que ha resonado: "estamos en dos rangos diferentes". Estas palabras, aunque esquivas, son interpretadas como una posible confirmación de la distancia entre ellos.

Por su parte, Rebeca Toribio, fundadora del restaurante Superchulo de Madrid, habría pedido al colaborador de televisión que no se especule sobre la existencia de terceras personas en esta aparente separación. Desde su entorno se apunta a que la situación podría ser más bien una "crisis momentánea". Al parecer, habría "algo que a ella no le habría gustado o que estaba llevando peor", pero su círculo cercano sostiene que ella "confía en poder recuperar y retomar la relación".

Lo cierto es que, hasta el momento, "ninguno de los dos desmiente la noticia" de la ruptura. Este silencio, sumado al nerviosismo reportado por el programa, sugiere que la distancia entre Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio es una realidad, aunque la puerta a una posible reconciliación no estaría completamente cerrada.

La pareja se conoció en el festival Arenal Sound, donde el flechazo fue instantáneo. Desde entonces, compartieron algunos momentos juntos en redes sociales, e incluso el actor dedicó un emotivo mensaje por su primer aniversario con la frase "Feels Like Home" (Se siente como en casa), algo poco común en él. Rebeca Toribio, de 30 años y también valenciana, es una reconocida empresaria, nombrada una de las 30 personas españolas por debajo de 30 años más exitosas por la Revista Forbes gracias a su exitoso concepto de restaurante.