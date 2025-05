Ciència, feminisme i democràcia, i literatura americana en la Universitat d’Estiu de l’UJI

Ciència i polítiques públiques, la contribució de les dones i el feminisme a la democràcia, i Amèrica en la literatura i el cinema són les temàtiques que es tractaran en l'edició 2025 de la Universitat d'Estiu de l'UJI, tres propostes formatives i culturals per a fomentar el debat sobre temes d'actualitat i contribuir així al desenvolupament del coneixement.

La iniciativa està dirigida a la comunitat educativa i també a la societat en general i està organitzada pel Vicerectorat de Cultura, Llengües i Societat en col·laboració amb diferents institucions. La vicerectora de Cultura, Carmen Lázaro, assegura que «amb la Universitat d’Estiu volem consolidar un espai de diàleg obert i crític. La combinació de ciència, drets i cultura és una proposta que ens permet abordar la realitat des de diferents perspectives i fomentar una ciutadania més informada, participativa, amb consciència i compromís amb els valors democràtics».

On i quan

Els tres cursos se celebraran a l'Hotel Termas Marinas El Palasiet de Benicàssim entre els mesos de juny i juliol i s’oferiran en forma híbrida, per tal que les persones interessades puguen fer-los de forma presencial o a través de la modalitat en línia.

La programació s'iniciarà el dia 5 de juny amb el curs coorganitzat amb la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), i titulat Ciència i polítiques públiques, en el qual s’abordaran temes com les noves vies per a l’assessorament científic al govern d’Espanya, com connectar ciència i presa de decisions o la integració de la ciència ciutadana en les polítiques públiques, per part d’assessors científics de diversos ministeris, personal tècnic i experts de diferents organismes vinculats a la ciència. El curs tindrà lloc els dies 5 i 6 de juny i comptarà amb la participació de Joan Subirats, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i ex ministre d’Universitats, qui oferirà la conferència Ciència situada, ciència participada. Com apropar la ciència a la societat i la societat a la ciència?.

Les dones i la Constitució de 1978

La segona proposta de la Universitat d'Estiu 2025 serà Les mares de la Constitució espanyola: construint la democràcia i tindrà lloc els dies 12 i 13 de juny. El curs, que compta amb la col·laboració del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica i està coordinat pel professor de l’Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social Santiago García Campá, reflexionarà sobre l’aportació de les dones a la Constitució espanyola de 1978, el paper del feminisme en la transició democràtica o la seua influència en les lleis d’igualtat del segle XXI. El programa comptarà amb especialistes de l’àmbit del dret i diversos representants d’organismes governamentals com Carmen Calvo, presidenta del Consell de l’Estat, qui parlarà de La influència de la teoria feminista en les institucions de l'Estat.

La Universitat d'Estiu conclourà amb la celebració del curs Amèrica literària i Amèrica en la literatura i el cinema, una cita que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 de juliol i que està dirigida per l'escriptor i professor Santiago Posteguillo. Hi participaran els reconeguts i prestigiosos autors i autores Rosario Raro, José Luis Corral, José Calvo Poyato, Rafael Dummett, Carmen Sánchez Risco, Antonio Pérez Henares i Alicia Giménez Bartlett, els quals dissertaran sobre literatura vinculada al continent americà, a través de diferents títols, i la seua relació amb el seté art.

El període d'inscripcions per als cursos està obert. Es pot trobar més informació i els formularis d'inscripció en https://www.uji.es/cultura/base/universitat-estiu/2025/.