Jorge Trujillo, maestro: "Siempre me presento al alumnado igual: soy Jorge, hijo de migrantes colombianos y vuestro profesor de catalán"

–¿Puede presentarse?

–Soy Jorge Trujillo, profesor de Lengua y Literatura Catalana en bachillerato en el instituto Anna Gironella de Mundet, en Barcelona. Hijo de inmigrantes colombianos que llegaron a España en los años 90. Concretamente, a Asturias. Vengo del mundo de la comunicación y del cine y he dado el salto a la docencia. Mi idea era ser profesor de audiovisuales, pero la falta de docentes de catalán me ha traído hasta aquí. Al principio fue un reto porque no es mi lengua materna y porque no soy filólogo, pero me siento orgulloso del trabajo hecho. Soy el primer universitario de mi familia.

–¿Cuándo llegó a Catalunya?

–En 2009, para estudiar Comunicación Audiovisual. Siempre he estado vinculado a los movimientos sociales y ahí creé un vínculo que me hizo conectar con el catalán como la lengua de relación… Yo me movía y me muevo por mi barrio, Sants, en catalán, y defiendo la lengua. Para la primera generación, la que migra, es más difícil, pero para nosotros, aunque tampoco nacimos aquí, es diferente. Para mí la escuela, la educación, es el pilar para crear raíces. Yo me puedo sentir una parte catalana, una parte asturiana, una parte española, pero quizá mi madre no.

–¿Y una parte colombiana, no?

–Sí, claro. Yo en la adolescencia era el más colombiano de todos. Me pasó lo que les sucede a muchos adolescentes. Es el momento en que estás buscando tu identidad y buscas formar parte del grupo. Es algo muy humano y supongo que, al no tener referentes, lo que haces es aferrarte a tus orígenes. Reivindicaba muchísimo mi colombianidad, pero viajé allí con 18 y me di cuenta de que no conocía aquel país. No sabía cómo coger un bus, cómo coger un taxi… Fue un 'shock'. Y entiendo a muchos jóvenes en esa reivindicación concreta de la colombianidad porque yo lo he vivido. Para mí el 15-M, que viví estando en la universidad, fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que vivía aquí, me había criado aquí y sufriría la precariedad aquí, igual que mi familia y mis amigos, y empecé a reivindicarme como 'de aquí'. A veces tenemos miedo y pensamos 'ay, si digo que soy catalán o que soy español, por mis rasgos verán que no', pero en aquel momento perdí ese miedo.

–¿Qué falla para que muchos chavales no lleguen a hacer ese 'clic'?

—El modelo social. No es algo solo de los chicos y chicas. Nosotros, como sociedad, ¿qué importancia le damos a la educación? ¿Qué recursos le dedicamos? ¿En qué consideración la tenemos, si hay 35 alumnos por aula?

–¿35 por aula?

-Bueno, en mi clase más numerosa tengo a 32 alumnos.

–Se antojan muchos de todos modos, sí. Usted que acaba de aterrizar como docente de instituto, ¿se imaginaba que los adolescentes serían como son?

–No (risas). Empecé a hacer un doctorado en el que quería estudiar los referentes de los hijos de los migrantes en el audiovisual. Yo crecí sin referentes, no solo en la escuela, también en la televisión. Con la cantante Chanel fue la primera vez, después de años, que sentí que una persona que se parecía un poco a mí representaba al que también era mi país. Antes de empezar a trabajar en el instituto pensaba que quizá conectarían conmigo al ver que me parezco a ellos, pero no. Quizá porque estaba muy alejado de lo que comporta el trato con adolescentes...

–Se imaginaba que sería más fácil…

–Sí. Había visto mucho ‘Merlí’ (risas). Es un referente de profesor que me gustaría ser. Quizá en otros institutos sea más fácil. La clase social también se ve en la escuela. Niños que quizá han vivido un desahucio, o sus padres trabajan de ocho a ocho… La escuela es un espejo de cómo viven estos niños en sus barrios. Y no tenemos los recursos suficientes. El profesorado también sufre mucho la presión de tener 32 alumnos en un aula.

–Quizá también es porque es el profesor de catalán, y el catalán es una materia en el punto de mira para muchos adolescentes.

–Es posible. Pero hay algo curioso: el único alumno que me ha dicho literalmente que no le interesaba el catalán, que le aburría, es un chico de padres catalanes, y un alumno muy bueno.

–¿Se lo decía en catalán o en castellano?

–En castellano.

–¿Le pasa a menudo que el alumnado se dirija a usted en castellano pese a estar en clase y ser el profesor de lengua catalana?

–Quizá el 30% mantiene el catalán, pero la mayoría cambia.

–¿Qué habría que hacer para que alumnado sienta que el catalán es útil y tenga ganas de aprenderlo y hablarlo?

–Convencerles de que no existen las purezas. Somos el resultado de una mezcla. Intento transmitirles que el catalán es una riqueza, que somos afortunados de poder hablar dos lenguas. Les digo que yo puedo trabajar en la institución pública porque aprendí catalán. Pero esa es la teoría...

–¿Y la práctica?

–Se mezclan muchas cosas. Una es que tenemos solo dos horas a la semana de catalán en bachillerato. El 12 de junio tienen la selectividad y yo voy con la lengua fuera porque no llego a terminar todo el temario. Es imposible. La generación clave es la que está ahora en la escuela y el instituto. Yo puedo entender que los padres que llegan mayores no aprendan catalán, pero sus hijos, que están creciendo en la escuela catalana, tienen que sentir el catalán como su lengua. Pero, ¿eso cómo se hace?

–Eso le pregunto yo a usted...

–¡No lo sé! Si lo supiera… Pero tenemos que andar hacia ahí.

–Un tema importantísimo es la lengua. Pero otro es la plena ciudadanía de esos niños y niñas crecidos aquí. El último informe PISA puso sobre la mesa un secreto a voces: hemos normalizado que el alumnado migrante saque peores notas. ¿Cómo rompemos con eso?

–El reto ahora mismo es evitar ser Francia, que es un país en el que hay una generación que migró, pero sus nietos siguen sin sentirse franceses. No estamos ahí, pero necesitamos una buena política para evitar llegar a ser una sociedad dividida como Francia.

–¿Qué podemos hacer para no llegar ahí?

–El primer día de clase les dije: ‘Para mí vosotros sois barceloneses; para mí sois de aquí. Cada uno tiene su vivencia y su historia familiar, pero sois de aquí'. Somos una especie social, necesitamos pertenecer al grupo. Si no lo hacemos y les estamos todo el rato recordando que no pertenecen aquí es cuando se empiezan a crear los nichos. Volvamos a los referentes, si ven que hay profes negros, de origen latinoamericano... Siempre me presento: "Soy Jorge, soy hijo de migrantes colombianos y soy vuestro profesor de catalán".

–¿Siempre se presenta así? Es también un poco ‘merlinesco’...

–¿Sí? [Risas] Yo venía con la idea de los referentes. Y recuerdo una chica que se emocionó, era de origen latinoamericano...

–¿Es optimista? Pese a que a su llegada vivió un baño de realidad, superado casi el primer curso, ¿quiere seguir como docente?

–Sí, sí, quiero seguir. Pese a que he pasado mucho miedo. Al principio me temblaba la voz. Intentaba que no se notara, pero la primera vez que expulsé a un alumno de clase porque no paraba de hablar estaba hecho un flan. Pero sé que vienen años muy complicados. Extrema derecha, odio, la migración en el punto de mira... No soy optimista, pero nos tenemos que agarrar a la esperanza. Si no, apaga y vámonos.

–¿Cree que el catalán podría volver a ser lengua de cohesión?

–Lo tiene que ser.