Este es el pueblo costero más fotogénico de toda Andalucía: con calas de aguas turquesas y calles llenas de flores

No importa a qué provincia o pueblo dirijas la mirada, toda Andalucía desprende una exultante belleza que sobrecoge a quien se adentra en su patrimonio monumental, paisajístico, histórico, cultural y gastronómico. Una privilegiada estampa que ha llevado a uno de los municipios de Almería a ser considerado por sus visitantes como el más fotogénico gracias a sus playas paradisíacas y sus calles blancas repletas de flores.

El municipio que ha logrado posicionarse como uno de los favoritos de los turistas es Agua Amarga, un pequeño pueblo costero con menos de 300 habitantes situado en el Parque Natural del Cabo de Gata, en Níjar. A pesar de su reducido número de vecinos, durante los meses de primavera y verano multiplica su población al haberse convertido en uno de los destinos turísticos más demandados de Andalucía.

Esta pequeña aldea de pescadores ha convertido en su principal potencia y encanto sus calles blancas salpicadas por el azul de sus viviendas y el intenso color de sus buganvillas, que decoran cada rincón de la localidad. Una imagen que conquista a los centenares de turistas que cada año acuden a sus serpenteantes calles y plazas para disfrutar de un viaje en el tiempo hacia una época de calma, paz y hermosura.

Los mejores atardeceres de Almería, en Agua Amarga

Una riqueza que se completa con las calas de agua turquesa que bañan el municipio, que lo convierten en uno de los pueblos con más encanto de la costa almeriense y con los mejores atardeceres de toda la provincia.

A pesar de que sus viviendas se han incrementado por la construcción de casas para el turismo, el municipio ha sabido innovar sin perder su esencia manteniendo su carácter agradable y apacible repleto de paisajes con altos acantilados. Todo ello acompañado por la particularidad de contar con varios kilómetros de costa virgen en la que apenas se ve una construcción.

Además, cerca de Agua Amarga también se puede visitar la Mesa Roldán, un antiguo domo volcánico coronado por una torre de vigilancia y un faro que deja unas vistas únicas del municipio y sus playas de arena blanca.

De igual modo, entre su envidiable costa destaca la Cala de Enmedio y la Cala del Plomo, dos áridos y escarpados paisajes de postal, a los que se suma la Playa de los Muertos, una playa virgen repleta de blanca arena y aguas turquesa que se ha posicionado como una de las más hermosas de toda Andalucía.