Belén Castellino, experta en lenguaje no verbal: «No es una simple bromita entre ellos, Macron lo minimizó muchísimo»

En la tarde de hoy se ha hecho viral un vídeo que muestra a Bridgitte Macron golpeando el rostro de su marido, Emmanuel Macron, al salir del avión presidencial al aterrizar en Vietnam.

Los cámaras que estaban esperando la llegada de la pareja han captado cómo se ve el brazo de la primera dama extendiéndose y golpeando al jefe de Estado de Francia, el cual retrocede y se sorprende al ver la puerta del avión abierta. Este, se limita a sonreír mientras saluda a la multitud, haciendo ver como que nada ha pasado cuando en realidad sí ha pasado.

Belén Castellino es periodista, grafóloga forense, y experta en lenguaje verbal y no verbal. Es argentina y vive en Benicàssim desde hace tres años. Cuenta detalles en los que no cualquier persona se fijaría, pero ella lo ha hecho. «No es una simple bromita entre ellos, Macron lo minimizó muchísimo. Cuando se abre la puerta, él hace lo que se conoce como "sonrisa de jefe", que consiste en sonreír mientras los ojos y las cejas se mantienen estables, como diciendo: "¡Ay, Dios mío!"». El jefe de Estado se sorprendió tanto que su reacción fue sonreír para minimizar los nervios.

Tras las expresiones no verbales

Por otro lado, la periodista cuenta que hay tres puntos estratégicos de ver. Cuando Emmanuel Macron sale del escenario, se va hacia un costado tratando de aislarse de cierta forma de lo que ha pasado. La azafata que también se ve en el vídeo se sorprende, ya que hace un paso hacia atrás. «Si hubiese sido una broma, se habría escuchado una risa y la joven no se habría alejado. Además, luego vemos a Macron tocándose sutilmente la nariz. Es un gesto muy común que hacemos cuando estamos nerviosos o inseguros y, cuando queremos calmarnos, tocamos los neurotransmisores de la cara, como la nariz, los mofletes... Asimismo, la mano está cerca de la boca y todo gesto que implique taparla, indica que no puede expresar lo que siente», explica Castellino.

Posteriormente se ve el gesto que hace Macron a su esposa al bajar la escalerilla, y es que él le ofrece el brazo para bajar juntos, pero ella lo rechaza. De hecho, ni le mira. Él baja el brazo y continúa caminando como si no hubiese pasado nada. «El lenguaje no verbal nos indica que hubo una pelea con agresión real», indica la comunicadora.

¿Qué pudo haber pasado?

«Aventurarme a decir qué pasó para que Brigitte Macron reaccionara así sería especular, ya que desconocemos si es frecuente este tipo de acciones en ella. Es cierto que es posible que no sea la primera vez que sucede porque es extraño que alguien reaccione de esta manera y lo haga tan libremente, puesto que en el avión hay azafatas, camareros, asistentes de vuelo... Pero sí vemos lo importante que ha sido para él que la puerta se abriera en ese instante», dice Belén Castellino.

Sin duda, es un vídeo maravilloso para aquellas personas que trabajan en el lenguaje no verbal, ya que como se ha podido comprobar, tiene muchos símbolos importantes. Nadie ha hablado, pero se ha dicho todo con la información del cuerpo.