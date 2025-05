La nueva vida de Rafa Mora tras el cierre de 'Sálvame': es funcionario y tiene varios negocios al margen de la tele

Rafa Mora es de los pocos colaboradores de Sálvame que no se han reubicado en otros progormas, como sí han hecho sus compañeros gracias a formatos como "La familia de la tele", de TVE o "Tentáculos", en Canal Quickie. El valenciano da la espalda al mundo de la televisión y sigue los pasos de su pareja, Macarena Millán. Ambos son funcionarios.

Rafa Mora comenzó en la tele con "Mujeres y Hombres y Viceversa" y terminó en Sálvame. Le llamó tanto la atención el mundo de la comunicación que decidió matricularse en Periodismo. Finalmente, abandonó los estudios porque le mandaban muchos trabajos y no tenía tiempo. Su reflexión fue la siguiente: Me di cuenta de que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios y dije: '¿Qué hago con 39 años aquí agobiado?".

Mora terminó opositando. Tomó la decisión de apostar por prepararse las oposiciones para obtener una plaza de Policía Local en el municipio de Alcobendas, siguiendo así los pasos de su chica. Macarena ya hace tres años que tiene su plaza como policía en San Sebastián de los Reyes, y ha sido su gran consejera.

El extronista tiene un trabajo indefinido, pero también tiene otros negocios.

Los negocios de Rafa Mora al margen de la tele

Rafa Mora cuenta con varias propiedades en Valencia, su ciudad natal. Muchas de ellas las tiene en alquiler. Obtiene de ahí una importante fuente de ingresos. Además, tiene acciones en una empresa de restauración.

En un pódcast al que lo invitaron confesó otra de las patas de su economía. "Tengo participaciones en una empresa, concretamente en City Poké. Actualmente, son ya 12 restaurantes los que tenemos en la zona de Levante, en Badajoz y otro en Castelldefels. Es todo comida sana. Es un negocio que va muy conmigo, que soy una persona a la que le gusta cuidarse. Yo llevo la parcela del marketing, de influencers...", aseguró en el programa.

Las redes sociales son otro de los recursos de Mora para ganar dinero. Lleva a cabo colaboraciones en su Instagram alineadas con el estilo de vida saludable que fomenta.