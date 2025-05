Declaración de la Renta 2025: Hasta cuándo puede tardar Hacienda en pagar la devolución

Miles de contribuyentes en España se encuentran a la espera de recibir la devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. La campaña de la Renta 2025, que dio inicio el 2 de abril y finalizará el próximo 30 de junio, ha resultado en numerosas declaraciones con resultado "a devolver". Esta situación se produce cuando el contribuyente ha soportado retenciones superiores a lo que le correspondía tributar por sus ganancias, ya provengan del rendimiento del trabajo, de activos financieros, de capital inmobiliario o de actividades económicas.

Una de las preguntas recurrentes para quienes se hallan en esta situación es el plazo en el que la Agencia Tributaria efectuará el ingreso. Aunque algunos contribuyentes han recibido el dinero en pocos días, la Agencia Tributaria dispone de un plazo máximo legal para realizar la devolución. Este plazo es de seis meses a partir de la fecha en que finaliza el período de presentación de las declaraciones. Dado que la campaña ordinaria concluye el 30 de junio de 2025, la fecha límite para que Hacienda efectúe las devoluciones es, como máximo, el 30 de diciembre de 2025. Si la declaración se presentó fuera del plazo voluntario, el período de seis meses comienza a contar desde la fecha de presentación. Es relevante saber que, si transcurrido este plazo la devolución no se ha efectuado por causas no atribuibles al contribuyente, Hacienda está obligada a abonar intereses de demora por el retraso.

La disparidad en los tiempos de espera para la devolución obedece a diversas causas. Los casos más sencillos, a menudo aquellos en los que los borradores coinciden plenamente con los datos que ya posee la Agencia Tributaria, suelen agilizar los trámites y las comprobaciones, resultando en devoluciones más rápidas. Por el contrario, las declaraciones que incluyen otras fuentes de ingresos o implican mayor complejidad, como las procedentes de activos financieros, capital inmobiliario generador de rentas, o las de trabajadores autónomos, habitualmente requieren un proceso de comprobación más extenso por parte de la Administración Tributaria, lo que puede prolongar la espera. Cabe destacar que la demora en la devolución no se considerará imputable a la Administración si la declaración no está correctamente cumplimentada, carece de la documentación exigida, o los datos bancarios son incorrectos o faltan.

Para conocer el estado de su devolución, el contribuyente puede consultar su expediente a través de la sección web de la Agencia Tributaria correspondiente a la Renta 2024, accediendo mediante la opción "Servicios de tramitación borrador / declaración (Renta WEB)". La identificación se puede realizar con certificado electrónico o DNIe, Cl@ve PIN, o la referencia de 6 caracteres de la declaración. En el apartado "Estado de Tramitación" podrán aparecer distintos mensajes, como:

"Su declaración se está tramitando" : Indica que la declaración ha sido presentada correctamente y está en un proceso inicial.

: Indica que la declaración ha sido presentada correctamente y está en un proceso inicial. "Su declaración está siendo comprobada" : Señala que el sistema está verificando la corrección de los datos presentados.

: Señala que el sistema está verificando la corrección de los datos presentados. "Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted": Este mensaje sugiere que las comprobaciones han finalizado y la devolución solicitada se considera correcta. Tras este estado, la Agencia Tributaria informará del momento en que se emitirá la devolución. Si el estado es "pendiente por incidencia" y esto supone una posible minoración del importe, la Agencia Tributaria sugiere consultar si es posible utilizar el sistema "VERIFICA" para agilizar la comprobación y posterior devolución, lo que implicaría aceptar una propuesta de liquidación con la devolución minorada.

La devolución se efectúa generalmente mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad del contribuyente cuyo IBAN se facilitó en el Modelo 100. Aunque no existe un plazo estricto dentro del máximo de seis meses, es común que las cuantías de menor importe se reciban días después de la presentación. Otras estimaciones no vinculantes apuntan a unos 15 días desde la confirmación por SMS o email, o unos 12 días laborables para el pago directo. No obstante, la fecha clave que establece el límite legal para recibir el dinero es, para la mayoría de las declaraciones presentadas en plazo, el 30 de diciembre de 2025.