¿Estás de baja laboral? Descubre si tienes derecho a cobrar la paga extra de verano y bajo qué condiciones

Es una de las preguntas más comunes entre los trabajadores: ¿Qué ocurre con la paga extra de verano (o Navidad) si me encuentro en situación de baja laboral? La incertidumbre es habitual, especialmente cuando la relación contractual se suspende temporalmente por motivos de salud. Sin embargo, las fuentes consultadas arrojan luz sobre este derecho.

La buena noticia para los trabajadores es que, sí, estando de baja se cobra la paga extra. Esto aplica incluso si el contrato de trabajo está temporalmente suspendido debido a la baja médica. El Estatuto de los Trabajadores establece que todos los empleados tienen derecho, como mínimo, a dos pagas extraordinarias al año: una con ocasión de las fiestas de Navidad y otra en el mes fijado por convenio colectivo o acuerdo. Este derecho forma parte de la percepción salarial obligatoria.

Condiciones necesarias para cobrar la extra en baja

Para que el cobro de la paga extra se realice mientras se está de baja, deben cumplirse ciertos requisitos específicos:

La duración máxima de la incapacidad temporal no debe superar los 365 días, aunque existe la posibilidad de prorrogarla hasta otros 180 días adicionales.

El trabajador debe haber cotizado, al menos, un período de 180 días en los últimos 5 años.

El empleado tiene que estar dado de alta o en situación asimilada de alta en la Seguridad Social.

Además, el derecho a cobrar esta paga extra durante la baja se produce en situaciones de incapacidad temporal derivadas de:

Enfermedad común.

Enfermedad laboral.

Accidente profesional.

Accidente laboral.

El papel clave del Convenio Colectivo

La cuantía que percibe un trabajador de baja, tanto en la paga ordinaria como en la extra, depende fundamentalmente de la base reguladora de su nómina y, de manera crucial, del Convenio Colectivo al que pertenezca la empresa.

La retribución se calcula siempre en función de la base reguladora o base de contingencias profesionales. Es el Convenio Colectivo el que regula las relaciones laborales y puede mejorar las condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, incluyendo si se cobra la paga extra al estar de baja y cómo.

Uno de los aspectos importantes que define el convenio es si las pagas extras se reciben en dos abonos fijos al año (los "tramos convencionales", por ejemplo, en junio y diciembre) o si, por el contrario, se prorratean y se distribuyen en las doce mensualidades ordinarias.

Cuando las pagas extras no están prorrateadas (se reciben en dos abonos), algunos criterios jurisdiccionales señalan que, al estar de baja, la relación laboral se suspende y las pagas extras no se devengan durante ese periodo, pudiendo verse minoradas en el futuro. Sin embargo, los convenios colectivos pueden establecer condiciones más favorables para el trabajador, incluyendo que el tiempo de baja cuente como periodo efectivo de trabajo a efectos del devengo de las pagas extras. En estos casos, especialmente si la baja es por incapacidad temporal reconocida por un médico, se puede tener acceso a la paga extra de manera íntegra. Si la paga extra no está prorrateada y el convenio no estipula que la baja cuente como tiempo trabajado, se cobrará la parte proporcional generada por el tiempo trabajado antes de la baja.

Si las pagas extras están prorrateadas, la cuantía se incluye en la base reguladora mensual y, por tanto, se percibe mensualmente, aunque la cantidad final de la prestación por incapacidad temporal dependerá del porcentaje de la base reguladora que se aplique en cada periodo de la baja (por ejemplo, 60% o 75% según los días transcurridos y el origen de la baja).

¿Quién abona la paga durante la baja?

Es importante distinguir entre la paga ordinaria y la paga extra. Durante la baja por enfermedad común o accidente no laboral, la empresa se encarga de abonar la paga ordinaria en la primera quincena (días 4 al 15). A partir del día 16, la Administración Pública (Seguridad Social) se hace cargo, cubriendo el 75% de la base reguladora desde el día 21. En casos de enfermedad profesional o accidente laboral, se cobra el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja, pagado por la empresa (aunque la fuente no especifica hasta cuándo).

Las fuentes no detallan explícitamente si la paga extra, cuando no está prorrateada y se abona durante la baja, la paga la empresa o la Seguridad Social. Sin embargo, al estar vinculada a la base reguladora y a la prestación por incapacidad temporal, su pago sigue las reglas generales de dicha prestación, donde ambos, empresa y Seguridad Social, pueden tener responsabilidad según el periodo de la baja y el origen.

¿Qué hacer si no estás de acuerdo con la cuantía?

Si, tras revisar tu base reguladora y tu convenio colectivo, no estás conforme con la cantidad percibida de paga extra estando de baja, tienes opciones:

Presentar una reclamación de cantidad ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación (SMAC) para intentar un acuerdo amistoso. Si no hay acuerdo en el SMAC, puedes reclamar ante la jurisdicción social.

Aunque en el procedimiento de conciliación no es estrictamente necesario un abogado, es muy recomendable acudir a un especialista en Derecho Laboral para obtener asesoramiento legal antes de iniciar cualquier reclamación. Consultar el convenio y la base de contingencias profesionales es un paso primordial antes de reclamar.

En resumen, el derecho a la paga extra se mantiene generalmente durante la baja laboral, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos y a lo estipulado en el Convenio Colectivo, que puede influir significativamente en la cuantía y la forma de percepción.