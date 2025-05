Borja de Riquer, historiador: "Nos guste o no, Catalunya y España tienen muchos elementos compartidos"

—¿Los catalanes miramos demasiado a nuestro pasado?

Necesitamos mirar el pasado, pero no quedarnos mirándolo. No se tiene que vivir de la nostalgia, de pensar que el pasado siempre ha estado mejor. Creo que los catalanes hemos tenido la capacidad de adaptarnos siempre a los retos del presente. Si la identidad catalana ha resistido tanto, es porque ante las dificultades ha sabido adaptarse, enfrentarse a los problemas y salirse. Sin renunciar al pasado, ha tenido capacidad de innovación y de cambio. Cosa que no es habitual.

—¿Está seguro que esto lo conseguimos, los catalanes?

En buena parte, sí. Si repasamos nuestra historia, vemos que está llena de dificultades, desde 1714, que estamos sometidos a un proceso de españolización con la voluntad -entre otras- de borrar nuestra historia, como si España fuera solo Castilla. Este ha sido el discurso oficial, y la sociedad civil catalana se ha resistido.

Los catalanes necesitamos mirar el pasado, pero no quedarnos mirándolo

—¿Sirven de nada, los mitos nacionales?

Todas las identidades tienen mitos. Todas. Los mitos se construyen con una intencionalidad, incluso hechos históricos se convierten en simbólicos porque interesa social, cultural y políticamente. A un personaje tan controvertido y discutido en vida como Lluís Companys, la muerte lo mitifica, tenemos más en cuenta esto que lo que podía ser su actuación antes y durante la guerra. Así, es el "gran mártir" -ponga comillas- de la Catalunya antifranquista.

—¿Por qué tengo que poner comillas?

Porque todas las identidades necesitan su martirologio. Todas tienen. La española, la francesa, la italiana... tienen sus personajes. Algunos son "mártires" -entre comillas, recuerde- porque han muerto por la causa. Esto dignifica.

A un personaje tan controvertido y discutido en vida como Lluís Companys, la muerte lo mitifica, tenemos más en cuenta esto que el que podía ser su actuación antes y durante la guerra

—¿Quizás el procés fracasó por falta de mártires?

Hay gente que ha ido a prisión.

—¿Esto sería un martirio light, no?

Dichosamente, no ha habido muertos. Pero víctimas del procés ha habido. Y las hay. La amnistía todavía no se ha aplicado. Ha habido encarcelados y todavía hay exiliados.

—¿Puigdemont llega al estatus de mártir?

Más que mártir, diría víctima del proceso.

—¿Cómo quedará para la historia el 1 de Octubre, que sale en el libro?

El 1 de Octubre tiene casi medio centenar de plazas y calles dedicadas, en Catalunya. Curiosamente el día 1, no el 27. Es decir, se ha elegido el día del referéndum y no el de la proclamación de independencia.

De Puigdemont, más que mártir, diría víctima del proceso

—¿Por qué?

Creo que porque el 1 de Octubre tuvo un consenso anchísimo de ejercicio del derecho de decidir, de reivindicar que nadie nos puede negar el derecho a votar. En cambio, la del 27 fue una decisión de los políticos en un contexto muy complejo y muy discutible. Y además, salió mal. Es lógico elegir el otro. Es como las calles, que se dedican a los personajes que interesa destacar.

—Veo que en todo hay intereses políticos.

Está claro. Macià, por ejemplo, debe de ser el catalán que tiene más calles y plazas, no debe de haber pueblo o ciudad que no tenga. Eso sí que es mitificar. Detrás, está la audacia de proclamar la república catalana el 14 de abril.

—Según cómo se utilicen, ¿los mitos pueden ser peligrosos?

En ciertos momentos, los mitos se fabrican con intencionalidad política. Normalmente los mitos son exageraciones y distorsiones, incluso falsedades. Pero no siempre. A veces se recuerda solo un hecho o un aspecto del personaje. El historiador tiene que ser prevenido ante los mitos. Tiene que explicando por qué se ha construido un mito y para qué ha servido.

En general, los políticos tienen unas lecturas sesgadas de la historia. Eligen los episodios que los interesan y esconden otros

—¿Los políticos hacen lo contrario del historiador?

En general, los políticos tienen unas lecturas sesgadas de la historia. Eligen los episodios que los interesan y esconden otros. Bien, esto ha pasado siempre, qué vamos a hacer.

—¿Cuál es su mito catalán preferido?

En el libro tiene mucha gracia el capítulo sobre Verdaguer, porque el creador de mitos -Atlàntida, Canigó, Virolai...- acaba siendo mitificado en vida, por el pueblo, por su actitud de enfrentamiento con el obispo y el marqués de Comillas. Un caso muy curioso.

—¿Hay mitos compartidos entre Catalunya y España?

Evidentemente. El mismo tambor del Bruch puede ser leído en clave española o en clave catalana. La historia es así.

Los que dicen que los nacionalismos se tienen que superar, acostumbran a ser de un gran nacionalismo

—¿Somos el mismo país, por lo tanto?

Tenemos muchos elementos compartidos. Nos guste o no. Incluso dentro de Catalunya, hay mucha población que se siente también española. Esta realidad no se puede negar, no se puede decir que la única identidad es la tuya y las otras no existen.

—¿Los nacionalismos son beneficiosos o perjudiciales?

Los que dicen que los nacionalismos se tienen que superar, acostumbran a ser de un gran nacionalismo. Lo suelen decir españoles, franceses, británicos... gente que considera que su nacionalismo es el auténtico, porque es el poderoso. Y que los otros tendrían que desaparecer.