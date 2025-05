La Guardia Civil estudia poner un Servicio Marítimo y ampliar la plantilla en Sevilla para luchar contra el narco

Coria, la Cartuja y hasta La Algaba. En los últimos meses se han visto narcolanchas remontar el Guadalquivir más allá incluso de Sevilla. Por ello, y por las ingentes incautaciones de cocaína introducidas por el río, la Guardia Civil ha dispuesto una patrullera en la dársena del puerto de la capital andaluza. Una medida que en futuro podría complementarse a otras de mayor calado, como la implantación de un Servicio Marítimo propio en esta Comandancia y la ampliación de personal destinado a la lucha contra el tráfico de drogas, tal como reclaman las asociaciones profesionales.

Según ha afirmado este miércoles Luis Ortega Carmona, general jefe de la Zona de sla Guardia Civil en Andalucía, "está en estudio" la disposición de un Servicio Marítimo en Sevilla. "Lo mismo que está en estudio hacer incrementos de plantillas para el catálogo 2025-2026. En base a esos aumentos, veremos si podemos seguir reforzando muchas de esas especialidades en algún otro sitio más concreto", ha declarado al respecto Ortega Carmona.

"El río no está desatendido: que el Guadalquivir sea parte de la demarcación de Sevilla no quiere decir que Cádiz, Huelva o Algeciras no suban a navegar hasta allí", ha aclarado el responsable de la Benemérita en la comunidad autónoma. "Lo que hemos hecho de momento ha sido destacar una embarcación en la dársena del puerto de la capital, y desde aquí poder actuar en diferentes tramos".

"El número de narcolanchas ha bajado en el río"

"La presencia de patrulleras en el puerto de Sevilla y en la desembocadura del Guadalquivir pone de manifiesto que esa operatividad está funcionando. De hecho está disminuyendo sustancialmente la presencia de narcolanchas en el río", ha señalado por su parte Pedro Fernández, delegado del Gobierno, tras la reunión que ha mantenido este miércoles con mandos policiales y una misión de eurodiputados, que desde el lunes visitan Andalucía "para evaluar las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad que operan" en esta zona.

Para combatir el tráfico de estupefacientes y la logística propia del narco, la comunidad autónoma cuenta en estos momentos "con 28 patrulleras de distintas dimensiones", según Fernández. "Cinco de ellas de un tamaño importante: hablamos de 18 metros de lora y 60 nudos de velocidad. Estas características hacen que sean instrumentos proporcionados a la capacidad de luchar contra las narcolanchas que utilizan las mafias para operar en nuestras costas".

Asimismo, según ha destacado el delegado del Gobierno, desde la puesta en marcha en 2018 del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar -ampliado luego a seis provincias andaluzas-, "se han realizado casi 35.000 operaciones con cerca de 26.000 detenidos". "También se han decomisado 2.000 toneladas de droga, 7.800 vehículos -1.800 de ellos, medios marítimos-, y más de un millón de litros de combustible", ha precisado Pedro Fernández.

En su intervención tras el encuentro con la comitiva de eurodiputados, el delegado ha subrayado que la tasa de criminalidad en Andalucía "es inferior a la media nacional". "En España esta cifra está en torno a 40,6 delitos por cada 1.000 habitantes, mientras que en nuestra comunidad hablamos de 38,5, dos puntos por debajo", ha puntualizado Fernández. "Aunque esto no significa que no nos preocupe permanentemente la actividad vinculada al narcotráfico en nuestra tierra".