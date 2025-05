Máximo Huerta: "De todos los errores que he cometido en mi vida, el gran acierto ha sido montar una librería"

Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) pasó hace unos días por el paseo de San Francisco de Badajoz, para presentar en la Feria del Libro su última novela, 'París despertaba tarde'

No es su última novela, porque después ha escrito 'Mi pequeña librería'.

Sí es mi última novela, solo que me permití el capricho, ya que tengo una librería, como es maravilloso decirlo, de hacer un homenaje a todas las librerías y a todos los lectores, pero ésta es mi última novela. Lo otro es un capricho que me permití.

Con este libro vuelve a París, que es un lugar recurrente en sus obras, a los años veinte. ¿Le hubiese gustado vivir en esta época en esta ciudad?

Es que frente a las circunstancias de mi casa, de cómo está la vida diaria, soñar es algo que nos deberíamos permitir. Para mí soñar es irme a los años 20, a un lugar que me parece inspirador, para crear novelas también. Como cuando uno se pone una canción que le gusta, que le lleva de viaje, a mí colarme en los años veinte otra vez es permitirme un viaje voluntario en la soledad de mi habitación.

Se desarrolla en 1924, el año de las Olimpiadas, un siglo antes de las últimas. ¿Existe una conexión?

No nos parecemos nada a los de los años veinte. Eran mucho más creativos los de hace cien años. Ahora estamos más pendientes de parecer que disfrutamos que de disfrutar. Aquel tiempo venía de una guerra y lo importante era vivir. Ahora no. Ahora lo importante no es vivir, sino fingir que estás viviendo y que los demás lo sepan. No nos parecemos nada y no creo que marquen en la historia aquellos años veinte con los años veinte actuales. No son nada locos los de ahora. Estamos locos, pero no lo somos.

Hace un análisis pesimista.

No, no soy pesimista, en absoluto. Simplemente, me gusta hacer como los cámaras o los fotógrafos una imagen de aquel momento y el de ahora. Y el momento de ahora no es tan inspirador como aquellos años veinte. Hay que mirarlos y observar todo lo que se permitieron, todo lo que crearon y no es comparable. En otras cosas hemos avanzado, pero en el sentido artístico hay un frenazo.

Su personaje Alice sufre desamor. ¿En el desamor hay esperanza?

Espero que la haya, porque yo estoy en un momento de desamor. Aunque no soy el único que se desenamora: medio país está enamorado y la otra mitad desenamorado. Espero que esos momentos valle de crisis sirvan para recibir nuevos momentos. Ese es el inicio de la novela: el dolor frente a una pérdida. De algunas pérdidas te quedas muy a gusto, pero normalmente las pérdidas son dolorosas.

Una de las protagonistas destacadas es Kiki de Montparnasse, una mujer luminosa y divertida. ¿Podría vivir ahora?

Existió, es un personaje verdadero. Es una mujer fascinante, que vivió la vida a tope, demasiado a tope en sus últimos años, y no encuentro a alguien que sea comparable ahora, tan luminosa, tan creativa, desenfadada. Kiki de Montparnasse viene de la pobreza más absoluta y consigue rodearse de todos aquellos personajes a los que admiraba: pintores, artistas, fotógrafos y ella además sirvió para ellos de inspiración. No encuentro una Kiki de Montparnasse en este mundo. Y si los hay, son efímeros. Porque no dura tanto casi nada.

Ha llegado a decir que sin leer estaría muerto. ¿Qué está leyendo ahora?

He venido leyendo en el tren el último de Modiano 'Domingos de agosto'. Patrick Modiano me gusta mucho. Siempre se parece lo que está contando. En el fondo casi siempre es una novela parecida a la anterior, es premio Nobel, es francés y tiene todos esos fetiches que a mí me gustan. Es un paseo. Son novelas muy breves. Me encanta cómo escribe.

¿Y su librería cómo va (abrió en Buñol 'La librería de Doña Leo')?

Va muy bien. Tener una librería en un lugar donde nunca ha habido ni en la comarca ni en el pueblo, históricamente ha habido papelerías, pero no librerías. En el pueblo en el que he vivido siempre, montar una librería y que funcione, que vaya bien y que haya cambiado incluso la fisonomía del pueblo, hay más bares, más casas rurales, más vida alrededor de la librería, estoy muy contento. Es una satisfacción. De todos los errores que he cometido en mi vida, el gran acierto ha sido montar una librería.

Sus vecinos estarán contentísimos con esta iniciativa.

Yo estoy contento con la librería. Me gusta ver a la gente feliz alrededor de la librería, pero nunca pregunto si están contentos o no, porque eso sería ya mucha vanidad. Estoy yo más contento que ellos seguramente. Porque lo que ha generado alrededor es muy bueno y que en tu pueblo estén felices con la librería es un regalazo.

¿En qué está trabajando?

Estoy preparando una novela para el año que viene, seguramente. Nunca sabes si la podrás acabar o no. Estoy metido en una historia que no se parece, aunque todas las mías rondan alrededor de la familia, la pérdida y la memoria, elementos fundamentales en todo lo que escribo.