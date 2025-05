Jéssica Calleja: «El hidrógeno ya es viable técnicamente para las fritas, pero no económicamente»

¿Cómo surge H2frit?

Somos un sector muy comprometido con la sostenibilidad. Desde 2005 hemos reducido emisiones en más del 42% gracias a sistemas de oxicombustión, pero estamos en un contexto donde se plantea para 2050 un objetivo muy ambicioso de reducción y dado que nuestras tecnologías son ya muy maduras, tienen poco margen de mejora. Por ello, necesitamos un cambio de tecnologías y ahí surge el proyecto H2frit, con un presupuesto de 2,2 millones de euros financiados por la Conselleria de Industria, uno de los cinco proyectos estratégicos que se concedieron hace 3 años y del que nos encontramos en el último año. El objetivo principal es un cambio de molécula, no sustituir gas natural gris por verde, sino pasar de gas natural a hidrógeno. Colaboran Esmalglass con la prueba piloto, bp como asesor energético y el ITC como centro tecnológico.

¿Es técnica y económicamente viable el uso de esta tecnología?

Hemos seleccionado las cuatro fritas más representativas y hemos ido en progresión hasta comprobar que técnicamente es viable fundir con hidrógeno obteniendo calidad de producto, pero aún no es económicamente viable, no a los precios actuales del hidrógeno verde porque no permiten que las empresas puedan seguir siendo competitivas.

¿Cuál es el próximo paso?

Se necesita garantizar el suministro para poder instalar, un marco seguro y sobre todo un precio competitivo que asegure la rentabilidad. Somos líderes mundiales, un sector muy internacionalizado, y queremos mantener la competitividad para evitar la deslocalización. El hidrógeno va a ser un elemento clave, pero hay que estudiar otras alternativas para lograr la descarbonización, y estamos convencidos de que al final la solución será un mix de tecnologías: electrificación, renovables, biometano...

Este proceso conllevará cambios, ¿cuál será el más relevante?

En esta senda a la descarbonización creemos que la inteligencia artificial jugará un papel destacado en la implantación de estas nuevas tecnologías. Para mantenimiento de los hornos de oxicombustión, por ejemplo, la IA impulsará esa producción más competitiva, segura y estable. El personal también tendrá que ser más cualificado, recualificándose mediante programas formativos, lo que llevará a un empleo estable de calidad y a que el empleo local siga creciendo.

H2frit es un ejemplo de colaboración público-privada, ¿qué aporta este formato?

Es un factor imprescindible; al final, esta colaboración permite llevar proyectos de una escala de laboratorio a dar el salto a escala piloto industrial. Se habla mucho de pasar de hidrógeno gris a verde pero esto es un cambio de molécula, un reto relevante, por lo que este proyecto ha despertado mucho interés. Hemos ganado el premio Renmad 2025 a la Innovación en hidrógeno, hemos participado en congresos como el de Copenhague o el de Huelva... Es muy importante que este proyecto lo lidere una asociación porque esto da pie a que la información llegue a todos, tanto pymes con menos recursos como empresas grandes, pero nosotros tenemos recursos limitados, necesitamos financiación. Esta colaboración público-privada permite acometer estos proyectos, y que lleguen a todo el sector, por ello invitamos a la Generalitat a seguir apostando por esta colaboración para que el sector pueda estar preparado cuando llegue el momento y poder así mantener al máximo nuestra competitividad.