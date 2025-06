Un español residente en Suiza alucina con el origen de las frutas y verduras: "No es un tema de racismo"

Un español residente en Suiza ha generado un intenso debate en redes sociales tras compartir un vídeo en el que muestra cómo, al hacer la compra en un supermercado de su país de adopción, buena parte de los productos frescos que encuentra son de origen español. Melones, sandías, melocotones, naranjas, pimientos, berenjenas o tomates: una lista extensa de alimentos que, pese a proceder de España, asegura que no suelen encontrarse con la misma calidad en los comercios nacionales.

“Para la gente que dice que en Suiza no se come bien, comemos lo que se fabrica en España”, afirma el usuario, que subraya que no se trata de una crítica por motivos raciales o nacionalistas, sino de una reivindicación hacia el sector agrícola español. “Quiero reivindicar el problema que tiene la gente de campo en España, que allí se importa fruta y verdura de Marruecos y Latinoamérica, y no es muy correcto con el pedazo de producto que hay en España”, denuncia.

La publicación ha desatado una oleada de comentarios de apoyo en la red social TikTok, donde lo ha publicado. Muchos coinciden en señalar una contradicción: "Lo bueno se vende fuera y lo malo para España", comentaba un usuario. Otro añadía: “España le sale más rentable importar de Marruecos y venderlo en España, y al mismo tiempo vende las frutas y verduras a los países del norte de Europa. Ahí se vende más caro. Al final, todo es negocio”.

La situación no es exclusiva de Suiza. Otros ciudadanos españoles que residen en países del norte de Europa, como Estonia, han compartido experiencias similares, constatando que un elevado porcentaje de frutas y verduras que consumen también proviene de España. La situación plantea preguntas incómodas sobre las prioridades del sistema agroalimentario, la sostenibilidad y el apoyo real al campo español, cada vez más presionado por la competencia internacional y los márgenes comerciales.