José Álvarez, colaborador de 'El Chiringuito', desvela cuánto ganará Lamine Yamal

José Álvarez, conocido colaborador del programa deportivo El Chiringuito, ha revelado uno de los datos más esperados por los seguidores del fútbol y, en especial, por los aficionados del FC Barcelona: el salario que percibe Lamine Yamal, la joven promesa del conjunto azulgrana, a raíz de una polémica en X por una foto que publicó el padre de Yamal. Y es que, el chico ya se ha consolidado como una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.

La información, compartida durante la emisión del programa, también ha generado controversia en redes sociales. El sueldo de Yamal, ahora desvelado públicamente, vuelve a abrir el debate sobre los contratos millonarios en el fútbol.

La renovación

La directiva del Barça no tardó en tomar medidas para garantizar la continuidad de su joven estrella, y optó por adelantar su renovación. Tal y como explicó José Álvarez en el programa televisivo, el acuerdo se cerró después de que el club aceptara una serie de condiciones planteadas por el propio jugador.

En la reunión por su renovación estuvieron presentes Joan Laporta, Lamine Yamal y su familia. Uno de los puntos que más debate generó fue el salario, ya que se rumoreaba que podría situarse por encima del de referentes como Lewandowski, lo que convertiría al jugador en el mejor remunerado del vestuario.

El engañoso "19,3"

La polémica empezó cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, publicó en redes sociales una imagen junto a su hijo después de la firma del nuevo contrato. En la fotografía aparecían el padre y el hijo abrazados después de firmar la renovación del contrato. No obstante, lo que realmente captó la atención de los usuarios fue el mensaje que acompañaba la imagen. En la parte superior se leía “19,3”, un detalle que provocó una avalancha de comentarios y especulaciones en redes sociales.

No obstante, el periodista José Álvarez aclaró en El Chiringuito que Lamine Yamal no ganará 19,3 millones de euros. El colaborador contactó directamente con el padre del futbolista, quien se tomó con humor toda la repercusión. Según explicó Álvarez, el número hace alusión al dorsal de Lamine (el 19) y a los tres títulos que ha conseguido esta temporada, por lo que no tiene ninguna relación con su sueldo. Esta aclaración puso fin a los rumores.

Las verdaderas cifras

Según la información revelada por José Álvarez, el nuevo contrato de Lamine Yamal contempla un sueldo de 8 millones de euros al año como punto de partida, con un incremento progresivo de dos millones por temporada.

Estas condiciones se entienden al observar el rendimiento del joven extremo, que en esta temporada ha disputado 55 encuentros oficiales, firmando 18 goles y repartiendo 25 asistencias. Sin duda, Yamal se ha convertido en una figura indispensable para el futuro del FC Barcelona.