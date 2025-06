Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre una burbuja inmobiliaria: “Principal problema de España”

El economista Gonzalo Bernardos ha ofrecido una contundente radiografía del mercado inmobiliario español para 2024 y 2025 que no ha pasado desapercibida. En una reciente intervención, Bernardos resumió el año en dos partes muy diferenciadas: un mal primer trimestre y una recuperación fulgurante a partir de abril, impulsada por lo que denomina una “gran demanda de reserva acumulada”. Para explicar esta evolución utilizó una metáfora automovilística que no deja lugar a dudas: “en abril el mercado iba en tercera, en junio en cuarta, en septiembre en quinta y en diciembre estará acelerando”.

Profesor de Economía en la Universidad de Barcelona y habitual tertuliano en medios como La Sexta o Cadena SER, Bernardos se ha consolidado como una de las voces más mediáticas y seguidas en lo relativo al sector inmobiliario. En esta ocasión, su diagnóstico para 2025 es claro: el mercado se moverá a una velocidad “muy elevada”, pero no peligrosa, siempre que las familias se endeuden a tipos fijos. Descarta completamente la posibilidad de una burbuja inmobiliaria como la de 2007, por una razón de peso: los bancos no están prestando de forma masiva. Según sus datos, el crédito hipotecario nuevo en 2007 fue de 184.000 millones de euros, mientras que en 2023 apenas alcanzó los 54.000 millones. “En términos reales, es solo el 20% del de entonces”, remarca.

Pero si no hay burbuja, ¿hay motivo de preocupación? Bernardos lo tiene claro: el gran problema del mercado inmobiliario en los próximos años no será el exceso de crédito, sino la escasa oferta. Esta falta de viviendas suficientes para responder a la demanda está provocando —y seguirá provocando— subidas muy fuertes en los precios. Su previsión para 2025 es de un aumento del 12% en la vivienda usada y del 15% en la vivienda nueva. Y advierte: si no se toman medidas, la tendencia continuará en 2026.

“La vivienda será el principal problema en España”, sentencia Bernardos, alineándose con un creciente consenso entre economistas y expertos urbanistas. Ya no se trata solo de inversión, rentabilidad o accesibilidad al crédito, sino de un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que amenaza con cronificarse. Mientras la población urbana crece, la construcción de nuevas viviendas sigue a un ritmo muy inferior al necesario.

Sus declaraciones se suman a otras recientes en las que ha criticado la política de vivienda del Gobierno por “intervenir mal y poco” y ha pedido una colaboración público-privada más ambiciosa para ampliar el parque de viviendas asequibles. En un momento en el que el alquiler ya consume más del 40% del salario medio en ciudades como Madrid o Barcelona, sus advertencias resuenan con fuerza en una sociedad cada vez más preocupada por el acceso a la vivienda.