Jessie J anuncia que sufre cáncer dos años después de ser madre: "Es horrible en cualquier forma"

La reconocida cantante británica Jessie J, de 37 años, ha conmovido a sus millones de seguidores al anunciar públicamente que ha sido diagnosticada con cáncer de mama. La artista, cuyo nombre real es Jessica Ellen Cornish, compartió la noticia a través de sus redes sociales, revelando que la enfermedad fue detectada "a tiempo" y se encuentra en una "etapa temprana". Este hallazgo llegó tras semanas de estudios médicos y visitas al hospital, antes del lanzamiento de su reciente sencillo "No Secrets". Aunque el cáncer es "horrible en cualquier forma", Jessie se aferra con esperanza a la palabra "a tiempo" o "temprana".

En un giro que la propia cantante calificó de increíble coincidencia, el diagnóstico llegó justo cuando lanzaba canciones con títulos reveladores como "No Secrets" y tenía planeado lanzar "Living My Best Life". "O sea, no te lo puedes inventar", comentó sobre la sincronización. La decisión de compartir su diagnóstico públicamente responde a su deseo de ser abierta y transparente con sus fans, como lo ha sido siempre. Busca procesar la noticia, hablar de ello, y "necesita un abrazo". Además, siente que compartir su historia le permite conectar con otras personas que están pasando por situaciones similares o peores, lo cual "le rompe el corazón".

Jessie J ha indicado sus planes inmediatos tras este inesperado anuncio. La artista desaparecerá de la escena pública por un tiempo para someterse a una cirugía. Esta operación está prevista para después de su próxima actuación en el festival Capital's Summertime Ball, que se celebrará este mes en el estadio de Wembley. Con su característico sentido del humor, bromeó sobre la cirugía diciendo que es "una forma muy dramática de operarse los senos" y que volverá con "pechos enormes y más música".

Este desafío de salud no es el primero en la vida de la cantante. Desde su infancia ha lidiado con una condición cardíaca, sufrió un derrame cerebral leve a los 18 años, perdió brevemente la audición en 2020 y experimentó la dolorosa pérdida de un embarazo en 2021. Ahora, enfrenta el cáncer de mama dos años después del nacimiento de su hijo, Sky, en 2023. Aunque no ha detallado el tipo específico de tratamiento, confirmó que la cirugía es el primer paso, lo cual es común en casos detectados tempranamente, aumentando las posibilidades de éxito.