Polémica por un pediatra de paliativos que atendió a una niña terminal fuera de horario

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha negado este martes que Osakidetza haya sancionado o amonestado a un pediatra de cuidados paliativos que habría atendido a una niña en fase terminal fuera de su horario oficial. Según ha explicado en una entrevista en Radio Euskadi, el profesional se encuentra actualmente de baja por motivos no relacionados con este caso.

La declaración del consejero llega después de que la plataforma ciudadana "Echamos de menos" denunciara públicamente una supuesta amonestación al facultativo y reclamara una rectificación pública por parte del Departamento vasco de Salud. En su comunicado, la plataforma también expresó su preocupación por el “abandono de los cuidados paliativos pediátricos” y el “maltrato y castigo a quienes lo sostienen y cuidan con humanidad”.

Martínez ha asegurado que no existe ninguna advertencia formal al profesional implicado y ha indicado que, según la información recabada, “una supervisión de enfermería comunicó, de forma preventiva, que si se iba a coger un coche se avisara previamente”, en referencia a medidas de seguridad ante posibles desplazamientos. “Pero no hay nadie sancionado, no hay nadie que haya sido advertido ni amonestado”, ha insistido.

El titular de Salud ha señalado además que mantiene una relación de amistad con el médico en cuestión y que ha intentado contactar con él tras conocer la denuncia pública. “Sé de otros motivos de sus bajas, pero no estaba de baja por este motivo”, ha afirmado.

Por otro lado, Martínez ha defendido que el Servicio Vasco de Salud cuenta con una unidad de cuidados paliativos pediátricos de referencia en el Hospital Universitario de Cruces, que actualmente atiende a dos menores. También ha destacado la existencia de unidades de coordinación en centros como Donostia y Basurto, así como la formación de más de 900 profesionales en esta materia durante el último año.