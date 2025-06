Les universitats demanen que els governs tinguen en compte les seues investigacions

La Universitat Jaume I ha inaugurat aquest dijous a Benicàssim la sisena edició de la Universitat d'Estiu amb la posada en marxa del curs Ciència i polítiques públiques. La presidenta de CRUE Universidades Españolas i rectora de l'UJI, Eva Alcón, ha sigut l'encarregada d’obrir la primera sessió del programa juntament amb el secretari general d'Universitats, Francisco García Pascual; la secretaria autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, i la tinent d'alcalde de Benicàssim, Rosa María Gil. La cita que s'inicia este dijous s'allargarà fins divendres, dia 6 de juny, i entre els objectius es troba debatre com es pot apropar la ciència a la societat.

El públic assisteix a la sessió inaugural de la Universitat d'Estiu de l'UJI. / Damián Llorens

La presidenta de CRUE Universidades i rectora de l'UJI ha volgut destacar en la seua intervenció «la necessitat que les investigacions que realitzen les universitats es tinguen en compte a l'hora de prendre decisions polítiques». En aquest sentit, Eva Alcón explica que «les universitats no sols generem saber, sinó que hem de ser també el vehicle perquè eixe saber arribe als sectors productius, socials i polítics i aquesta transferència és essencial perquè les nostres investigacions es convertisquen, mitjançant polítiques públiques, en majors capacitats per a fer front a desafiaments com el canvi climàtic, la salut pública, la sostenibilitat o la transició energètica». Així, segons la rectora de l'UJI «un dels grans reptes de les universitats és precisament la transferència del coneixement» i en aquest sentit ha incidit en «la necessitat que es pose en marxa ja el sexenni de transferència».

Alcón també ha remarcat que «un altre desafiament crític és el d'atraure i retenir talent en les nostres universitats. Necessitem construir un ecosistema favorable a la investigació, amb finançament adequat, infraestructures modernes i un entorn dinàmic que permeta a les nostres investigadores i investigadors desenvolupar el seu treball sense haver de buscar oportunitats fora de les nostres fronteres», ha dit.

Noves tecnologies i IA

Per la seua banda, el secretari General d’Universitats, Francisco García, ha manifestat que s'han de «crear polítiques basades en la raó i la ciència i amb un caràcter transformador» i també ha volgut remarcar que «les universitats han d'assumir els avanços imparables de les tecnologies i de la IA». També durant l'acte inaugural, la secretaria autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, ha expressat que «la ciència ha d'estar en el centre de totes les decisions», alhora que ha destacat que «s'ha d'apostar per la retenció del talent».

La primera ponència ha sigut a càrrec del director de l'Oficina Nacional d'Assessorament Científic (ONAC), Josep Lobera, qui ha fet un repàs de la creació d'aquest nou organisme que té com a objectiu principal facilitar l'accés de l'Administració al coneixement científic i promoure eixe coneixement per al disseny de polítiques públiques i en la presa de decisions.

Lobera ha pronunciat aquestes paraules durant la celebració de la conferència Del Laboratori al BOE: Noves vies per a l'assessorament científic al govern d'Espanya, on ha destacat que «la confiança és fonamental per al bon funcionament de la iniciativa, ja que així la persona que haja de prendre les decisions podrà compartir les seues decisions i opinions amb l'assessor».

Ciència i presa de decisions

A continuació, experts en matèria universitària, assessors, catedràtics i rectors han participat en la taula rodona que ha versat sobre Connectar ciència i presa de decisions: Experiències des de l'Oficina Nacional d'Assessorament Científic (ONAC) i la Universitat, en la qual s'ha manifestat «la necessitat de mantenir aquest nou organisme en el futur», una iniciativa que en alguns països ja porta prop de quaranta anys de funcionament. La taula rodona ha comptat amb la participació de Mª Antonia Peña Guerrero, rectora de la Universitat de Huelva, com a moderadora; Mónica García Melón, catedràtica de la Universitat Politècnica de València i assessora científica del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana; Rüdiger Ortiz Álvarez, assessor científic en el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; Olga Blasco Blasco, professora titular de la Universitat de València i assessora científica del Ministeri de Cultura; i José Antonio Mayoral Murillo, exrector de la Universitat de Zaragoza i exvicepresident de CRUE.

A la vesprada està prevista la ponència del catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i exministre d'Universitats, Joan Subirats, que realitzarà la conferència sobre Ciència situada, Ciència participada. Com apropar la ciència a la societat i la societat a la ciència?, que serà presentada per Joan Guardia i Olmos, rector de la Universitat de Barcelona.

Taula rodona

La primera jornada finalitzarà amb una taula rodona sobre Ciència ciutadana en la qual participaran Francisco Sanz García, director executiu de la Fundación Ibercivis, que parlarà sobre Equilibri entre autonomia, identitat i eficiència en la ciència ciutadana: com optimitzar recursos i esforços; Josep Perelló Palou, catedràtic de la Universitat de Barcelona, que exposarà la seua visió sobre Ciència ciutadana, com fer investigació acadèmica amb el tercer sector social i al mateix temps respondre a les seues demandes i interessos?; Esteban Romero Frías, vicerector d'Innovació Social, Ocupabilitat i Emprenedoria de la Universitat de Granada, que parlarà de Com integrar la Ciència Ciutadana en les polítiques públiques per a garantir el seu impacte i sostenibilitat?; Josep Pallarés Marzal, rector de la Universitat Rovira i Virgili; Ignacio Villaverde Menéndez, rector de la Universitat d'Oviedo, que serà moderada per Rosa Visiedo Claverol, rectora de la Universitat CEU San Pablo i vicepresidenta de CRUE.

Per a la jornada de divendres està prevista la participació de Ximo Puig, actual Ambaixador d'Espanya davant la CEOE, que oferirà la conferència Millors polítiques (amb ciència) per a una vida millor. Una visió des de l'OCDE.