Testimonio de castellonenses trasplantados de riñón: «Mi segundo trasplante me hizo volver a un pasado que creía haber olvidado»

Recibir un órgano trasplantado te cambia la vida por completo, más aún, te devuelve una vida que de otro modo podrías perder. Juan Antonio García lo sabe bien, no en vano este vecino de Castelló ya ha sido trasplantado dos veces de riñón a sus 36 años de edad.

Juan Antonio García, Castelló, 36 años

La primera de ellas fue cuando solo tenía 4 años, puesto que desarrolló la enfermedad renal con apenas 17 meses. Juan Antonio reconoce que de aquella época «no recuerdo demasiado porque era muy niño», pero no se le olvida el mazazo que recibió cuando 21 años después aquel riñón empezó a fallar y se vio de nuevo en la misma situación. «Las analíticas revelaron que algo no iba bien y aunque al principio trataron de paliarlo con medicación, el zasca que te llevas cuando te dicen que volverás a diálisis y necesitarás un nuevo trasplante te hace recordar, volver a un pasado que habías olvidado».

Así, comenta: «Te dicen que un riñón es para toda la vida y tú te cuidas, no bebes, no fumas, te haces los controles necesarios, y de repente te encuentras con que tienes nueva fecha de caducidad».

Por fortuna, aunque «siempre es desesperante aguardar la llamada de que ya hay un nuevo órgano para ti», en esta segunda ocasión «tuve la suerte de que como venía del rechazo del primer riñón, me hicieron las pruebas mucho antes y al poco de empezar con la diálisis ya entré en la lista».

También señala que entre su primera intervención y la segunda «las cosas han cambiado mucho, ahora los pacientes estamos más controlados en todos los aspectos, te dicen que no puedes tomar potasio ni fósforo, etc».

Juan Antonio lleva más de 10 años como miembro de Alcer Castalia, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de la provincia de Castellón: "Entré en un momento muy delicado, cuando estaba perdiendo el primer riñón trasplantado, y eso me hizo vincularme mucho a ellos, es importante que cuando alguien empieza este camino sin saber nada, tenga un referente que le apoye y le dé confianza", explica.

También quiere dar las gracias a los donantes de órganos: "Son muy necesarios porque pueden salvar muchas vidas, hay que darles las gracias eternamente porque sin ellos nosotros no estaríamos aquí", concluye.

Claudio Martín, Castelló, 67 años

Más suerte ha tenido Claudio Martín, originario de Canarias y afincado en Castelló desde hace varias décadas. Con 67 años, casi lleva ya 29 con el riñón que le trasplantaron en 1996. «Todo fue muy rápido, me llamaron un lunes para diálisis, el martes me dijeron que habían recibido un riñón y el miércoles me lo pusieron, y solo estuve ingresado 12 días», recuerda.

En casi tres décadas asegura que no ha tenido ningún problema. Para ello lleva «una vida ordenada, sin excesos, nunca he bebido, salvo una cerveza de vez en cuando, y dejé de fumar, pero sobre todo, lo que dice el médico va a misa, porque hasta ahora me ha funcionado», añade Claudio.

Óscar Rodríguez, Almassora, 48 años

Por su parte, Óscar Rodríguez, vecino de Almassora de 48 años, empezó a tener problemas de riñón debido a una enfermedad genética «y estuve un año en lista de espera hasta que me hicieron un trasplante hace ahora tres años».

Coincide en que para cuidar el nuevo órgano «hay que llevar una vida saludable, estar activo y no excederse». En su caso, ya antes del trasplante, se incorporó a Alcer Castalia. «Soy socio desde hace unos ocho años y ahora soy vocal de la junta, ofrecen un apoyo inmenso en muchos aspectos y nos ayudan en todas las etapas del trasplante».