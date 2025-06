El truco de cojín en el avión: apréndetelo para tu próximo viaje

Ya tienes todo a punto para esa escapada de fin de semana que da inicio a la temporada estival. No quieres pagar suplementos por elegir el mejor asiento en el avión ni un extra para poder facturar la maleta. Y, ya tienes todo a punto gracias a tu nueva mochila que te permite llevar lo necesario, pero necesitas un extra para algún que otro ‘porsiacaso’. Si te encuentras en esta situación y hacer la bolsa al estilo Marie Kondo, no te ha permitido ganar un espacio extra, keep calm, ya que el truco del cojín en el avión es clave y deberías aprendértelo para tu próximo viaje.

En los viajes largos, un collarín de descanso resulta imprescindible. / Istock / ajr_images

Aquellos viajeros que suben a un avión con frecuencia suelen emplear el tiempo a bordo para trabajar o descansar. En el primer caso, un portátil puede ser el mejor aliado, mientras que, en el segundo caso, se hace imprescindible tener un collarín, almohada o cojín de viaje que te permita desconectar y caer en manos de Morfeo sin romperte el cuello.

Podrás embarcar con el cojín al cuello y nadie podrá decirte nada ni cobrarte un extra. / Istock / miniseries

El mejor complemento de viaje

Y llega el momento de las buenas noticias, ya que en la actualidad es posible adquirir cojines que, además de ser muy cómodos, te permiten rellenar su interior como si fueran el bolso de Mary Poppins. Así vas a poder matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, tendrás un mullido cojín y, por otro, un espacio extra para guardar desde calcetines hasta ropa interior o camisetas.

Ya te hemos hablado del truco de la cebolla, que te permite vestirte a capas y subir al avión con una mochila, pero multitud de combinaciones estilísticas para tu escapada. También hemos descubierto cómo ser de los primeros en embarcar sin pagar el suplemento por embarque prioritario y hoy te presentamos el truco del cojín.

El truco del cojín: más espacio y comodidad

Como hemos dicho, hay fundas de cojines de viaje de gran capacidad que se venden vacías y tu misión consistirá en doblar prendas de ropa en rollitos para crear una almohada confortable. Una vez en la puerta de embarque, y para no tener ningún problema, te debes colocar la almohada al cuello, ya que normalmente los TCP nunca contabilizan los collarines de viaje como complemento personal de equipaje. Y así, vas a poder viajar con tu mochila y un cojín que esconde un secreto en su interior.

Este cojín para rellenar de Tiger se encuentra actualmente agotado en su tienda online. / Flying Tiger Copenhagen

Hoy en día estos cojines se pueden comprar en multitud de tiendas. Sin ir más lejos, en Tiger se vende uno ideal en color turquesa. Eso sí, no vas a poder comprarlo por Internet ya que se encuentra agotado y te tocará probar suerte en alguno de sus establecimientos.

Si no tienes demasiado tiempo y quieres ir a tiro hecho, te ofrecemos un par de alternativas muy interesantes. Podemos empezar con una almohada de viaje rellenable con ropa, que viene con correas de hombro ajustables y en color negro. Cuesta 13,99 euros y la puedes adquirir en Amazon o en el enlace de compra que hay bajo la imagen.

Este cojín puede llegar a almacenar ropa finita para un fin de semana. / D.R.

El exterior del cojín de viaje está fabricado con telas de felpa de calidad que resultan muy agradables al contacto con la cara. Además, incluye una correa para llevarlo a modo de bolso y un enganche para que puedas llevarlo al cuello a la hora de embarcar.

Este cojín será tu mejor compañero de viaje. A la venta en Amazon. / D.R.

El otro modelo que también es una excelente opción es de color gris y de la marca NQEUEPN. Cuesta 20,99 euros y te permitirá almacenar varias prendas de ropa. Eso sí, es importante que no lo llenes al máximo de su capacidad, puesto que entonces no podrá ser maleable y más que un cómodo cojín, tendrás una piedra a modo de collarín.