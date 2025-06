Massó (Vox) denuncia la Fiesta del Cordero y pide prohibirla

La presidenta de Vox Castellón y de les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha denunciado este viernes la celebración pública de la Fiesta del Cordero y ha exigido su prohibición en todos los municipios de la provincia y en toda España.

Massó ha afirmado: «La Fiesta del Cordero no representa a España, y su celebración en calles, plazas o espacios públicos es una provocación más impulsada por la obsesión multiculturalista de la izquierda y la complicidad cobarde de PP y PSOE».

Ha añadido que la defensa de la identidad cultural de España no admite medias tintas: «España no es Marruecos y no queremos que nuestro país se convierta en una extensión de Rabat por la desidia y la connivencia del PP y del PSOE. Aquí estamos para defender lo nuestro, no permitiremos que en nombre de una falsa convivencia se impongan celebraciones que no forman parte de nuestra historia».

Iniciativa en los ayuntamientos

Vox ha registrado una iniciativa institucional en todos los ayuntamientos de la provincia de Castellón donde cuenta con representación, y en toda España, para instar a los gobiernos municipales y a los parlamentos a prohibir la Fiesta del Cordero musulmana en espacios públicos

Cabe recordar que, además, Vox ha lanzado una campaña de recogida de firmas para proteger las tradiciones españolas frente a la importación de costumbres culturales ajenas, bajo el título Sus costumbres, en sus países.