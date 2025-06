Adiós a que los mosquitos se cuelen en casa: la cucharada del polvo para postre que los repele para siempre

Con la subida de las temperaturas, los mosquitos ya están llegando con fuerza este mes. Por eso, en este artículo, te presentamos esta receta milagrosa, a base de 5 cucharaditas de un producto especial. El verano señala el regreso de los insectos... y de los mosquitos en particular. No dudan en molestarnos en nuestra vida cotidiana. Están presentes mientras dormimos, cocinamos y trasnochamos. Incluso aprovechan para picar durante la temporada de barbacoas y picnics.

Así que es un verdadero calvario cuando se acerca el verano, porque estas bestias no tienen escrúpulos. Pican a todo el mundo, incluso a los bebés. En la mayoría de los casos, su picadura es inofensiva.

Pero algunas son portadoras de enfermedades. Algunas transmiten virus a los humanos. El chikungunya, por ejemplo, está presente en África, Asia y el subcontinente indio. También hay dengue, Zika y fiebre amarilla. Además de la malaria y la fiebre del Nilo Occidental. Los mosquitos son infernales, y pueden estropear los momentos de relax al aire libre.

Molestias y picaduras

Sus picaduras pueden ser muy dolorosas y provocar picores y enrojecimiento durante varios días. Así que todo lo que pueda hacer para repelerlos es una buena idea. Las persianas y mosquiteras son esenciales.

Lo mismo ocurre con los enchufes y las velas de citronela. Los supermercados venden cada vez más productos baratos que ayudan a crear una barrera eficaz para mantener a los mosquitos fuera de casa.

También hay insecticidas, pero es mejor usarlos con moderación. Pueden provocar alergias. Y los perros y gatos no toleran este tipo de productos.

5 cucharadas de este producto para mantenerlos alejados

Para repeler a los mosquitos, hay un truco muy interesante que puedes hacer tú mismo. Utiliza esencia de vainilla.

Es un ingrediente que todos tenemos en nuestras cocinas para aromatizar un pastel o un pequeño plato preparado con cariño. La vainilla se puede encontrar en todas partes, y tiene un precio muy razonable en los supermercados. Los mosquitos odian el olor a vainilla. Así que llena una taza con agua y añade cinco cucharadas de esencia de vainilla. Cuando la mezcla esté lista, aplícatela en la piel.

No tengas miedo de aplicártela por todas partes. En las piernas, la espalda, los brazos, el cuello e incluso la cara. Este producto no provoca alergias. Así que no te preocupes, no te saldrán granos al día siguiente.

Esta es la receta perfecta para deshacerte de ellos. Es un repelente de mosquitos casero que hace todo el trabajo, con muy poco esfuerzo. Y como ventaja añadida, ¡huele de maravilla!

El embriagador aroma a vainilla te conquistará. Por otro lado, hará que los mosquitos se vuelvan locos, en el buen sentido. Para mayor eficacia, puedes añadir gotas de aceite esencial de lavanda a tu espray.

Los mosquitos tienen un verdadero problema con el olor a lavanda. Aunque sea muy agradable para los humanos, sigue siendo muy fuerte para estas pequeñas criaturas. Lo mismo ocurre con la citronela.

La ventaja de preparar estos repelentes en casa es que puedes llevártelos a todas partes. Incluso a la playa, o a casa de un amigo cuando planees una barbacoa.