Invasión de polillas gigantes en Castellón

El calor que ha irrumpido este año más pronto que nunca no ha venido solo. En Castellón lo acompañan unos insectos de lo más común, las polillas, pero que parecen haber crecido hasta un tamaño sorprendente, cercano al de un pájaro en algunos casos que las redes sociales han viralizado.

Tal ha sido la alarma en poblaciones de la provincia como Benicàssim y también en otras zonas de España, que la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) ha tenido que lanzar esta misma semana un mensaje de tranquilidad. Su director general, Jorge Galván, hace una llamada para no caer en el alarmismo y precisa: «Aunque estas polillas puedan resultar llamativas por su tamaño, no podemos hablar de una plaga en sentido estricto, puesto que no provocan daños ni en la salud ni para el entorno». Y es que, como recuerda, «una alta presencia de insectos no siempre implica un problema sanitario».

Una polilla gigante atrapada estos días en la ciudad de València. / Miguel Ángel Montesinos

El fenómeno, que se ha constatado en regiones como la Comunitat Valenciana, Murcia o Zaragoza, tampoco resulta nuevo, puesto que el pasado año se dio con especial virulencia en Madrid. Galván recuerda que esta especie es autóctona de la Península Ibérica, pero también se encuentra distribuida por gran parte de Europa, el norte de África y zonas de Asia, por lo que es normal que, en ciertas condiciones meteorológicas sus poblaciones aumenten de una manera puntual.

Origen

Así, Galván señala que esta excesiva y abultada presencia puede deberse «bien a un repunte poblacional debido a una mayor capacidad reproductiva de estos insectos asociada al cambio climático, o bien a la posible llegada de ejemplares migratorios desde el norte de África debido a la presencia de corrientes cálidas favorables, o incluso a una combinación de ambos factores».

Por fortuna, la incomodidad que puedan generar estas polillas gigantes tiene fecha de caducidad, y es a corto plazo. Así, Galván señala: «Lo habitual es que el fenómeno no dure más de dos semanas, como ocurrió el pasado año en Madrid, donde también se produjo a finales de mayo y principios de junio, que son las fechas habituales en las que eclosionan los huevos de esta especie». En este sentido, recuerda que estos insectos suelen tener apenas 24 horas de vida, aunque la polilla que nos ocupa, la especie Autographa gamma, conocida popularmente como mariposa plusia, puede durar hasta una semana.

Desde Anecpla indican que la Autographa gamma no está relacionada con las polillas de la ropa y que, en su fase larvaria, solo en situaciones muy concretas podría alimentarse de productos almacenados como cereales o granos.

Prevención

Para prevenir su presencia, Galván recomienda «evitar que haya rendijas o grietas por donde puedan entrar, instalar mosquiteras y sobre todo mantener una buena higiene en la cocina».

También señala que «hay que tener en cuenta el factor psicológico, porque aunque estas polillas no causan ningún perjuicio en la salud, quienes no soportan este tipo de insectos porque tienen fobias o baja tolerancia a los mismos, pueden verse afectados por ansiedad o miedo, y en ese caso es conveniente que tomen precauciones».

Sin insecticidas

En todo caso, a la hora de combatirlas, insta a «minimizar el uso de insecticidas, puesto que las polillas no suponen ninguna amenaza y desaparecen por sí solas». Solo en el caso «de que hubiese un elevado número de ejemplares en una vivienda, convendría llamar a control de plagas y que ellos se ocupen puesto que son los más indicados para ello», indica.

Este viernes, 6 de junio, se celebraba precisamente el Día Mundial de la Gestión de Plagas, en el cual Anecpla recordó la importancia del papel de la Sanidad Ambiental para garantizar entornos saludables y sostenibles para la personas, y prevenir problemas reales causados por plagas urbanas y agrícolas que sí representan un riesgo. «La gestión de plagas va más allá de eliminar insectos», incide Galván: «Es una disciplina técnica y profesional que protege la salud pública, la seguridad alimentaria y el medio ambiente».

Al tiempo, recuerda que los insectos, como estas polillas, «cumplen funciones ecológicas valiosas y forman parte del equilibrio natural», apunta el director general.

Un paraíso

Eso sí, advierte que esta invasión tiene pinta de poder repetirse a partir de ahora verano tras verano: «El Levante tiene el clima más propicio para estos insectos, debido a su combinación de altas temperaturas y elevada humedad, que lo convierten en un auténtico paraíso para las polillas».