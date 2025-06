La cuarta parte de los médicos colegiados en Catalunya han nacido en el extranjero y la mayoría son extracomunitarios

El 25,7% de los médicos colegiados en Catalunya son nacidos en el extranjero, según el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC), con cifras de finales de 2023. La mayoría son extracomunitarios. En la demarcación de Barcelona, donde están registrados 8 de cada 10 facultativos, un 27% de todos los colegiados en activo cursaron sus estudios en países de fuera de la UE, según datos del Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) obtenidos por ACN. El aumento de extranjeros de los últimos años va ligado a la falta de médicos por un creciente número de jubilacionesque ha alcanzado máximos este año. Los profesionales reclaman desde hace tiempo una "desburocratización" de las consultas y resolver más rápido las peticiones de convalidación de títulos de los extracomunitarios.

El COMB estima que a lo largo de 2025 se jubilarán 1.239 médicos en la demarcación de Barcelona de los aproximadamente 24.000 activos, lo que culminará una tendencia al alza de quienes se han ido retirando en los últimos años. A finales de los años 70 se ampliaron las plazas universitarias de medicina al llegar las generaciones del 'baby-boom' y el hecho de que ahora estén alcanzando el final de su vida laboral provoca que entre 2023 y 2026 una sexta parte del total de los médicos colegiados en activo se jubilen. A partir de 2027, quienes acaban la vida laboral se estabilizarán en menor proporción, unos 600. La media de edad de los asociados a la institución en activo es de 44,2 años.

El envejecimiento de las plantillas en el conjunto de Catalunya se confirma con el hecho de que uno de cada cinco colegiados en el país tiene entre 60 y 69 años. La secretaria del COMB, Sònia Miravet, explica que desde "hace 10 o 15 años" ya se sabía que habría un pico de jubilaciones, así que se podría haber actuado con más previsión. También cree que el sistema podría haberse ido organizando "de forma diferente". En este sentido, recuerda que "un 30 o 40% de las prácticas" de los médicos de familia en las consultas "son trámites administrativos o burocráticos que podría realizar otro profesional".

Los especialistas más reclamados

Miravet explica que las jubilaciones de estos últimos años son sobre todo de especialistas, lo que contribuye al hecho de que la necesidad de médicos no sea igual en todos los campos. "Los hospitales comarcales hacen un esfuerzo extra y les cuesta mucho más captar el talento", expresa, recordando que muchos se quedan en los grandes hospitales.

La miembro de la junta del colegio barcelonés también hace mención del cambio demográfico que está experimentando el país como factor clave para determinar qué tipo de médicos se necesitan. "La población está más envejecida, con patologías más crónicas y complejas", reflexiona, añadiendo que se necesitarán más geriatras y médicos de familia, al tiempo que menos pediatras si la natalidad sigue bajando.

El cambio de prioridades

Entre las recetas a corto plazo para paliar la falta de médicos ahora que llega el pico de jubilaciones, propone "disminuir la burocracia de las consultas", tanto en primaria como en hospitales. Por otra parte, cree que "las prioridades han cambiado" por parte de las nuevas generaciones, que tienden a priorizar la conciliación y la vida personal, y no tanto el trabajo. "Hace unos años, un médico trabajaba en diferentes jornadas o tenía distintos trabajos, y actualmente no es así", explica. Por tanto, afirma, "son horas de médico que no se están ocupando", así que son necesarias "fórmulas atractivas" para incentivar que los nuevos profesionales puedan hacer algunas de las horas disponibles.

La otra medida que podría tener incidencia en poco tiempo es "agilizar" la respuesta a las solicitudes de los extracomunitarios que piden el reconocimiento de la especialización que obtuvieron en su país. "Si el médico con formación extracomunitaria cumple los requisitos para que se le reconozca el título de especialista, deberíamos poder ser más ágiles para que puedan tenerlo", dice Miravet. Y en caso de que no se le puedan convalidar los estudios, también se le debería decir "enseguida para que pudiera buscar una alternativa", como hacer la residencia y optar así a ser especialista.

Por ejemplo, en la demarcación de Barcelona, la mayoría de los nuevos colegiados tanto en 2023 como en 2024 cursaron sus estudios de grado en países extracomunitarios (53%). Alrededor de tres de cada diez lo hicieron en universidades catalanas, mientras que los titulados en centros del resto del Estado rondan el 15% y, los del resto de la UE, el 3%. En una década, los nuevos colegiados procedentes de fuera de la UE pasaron de ser el 29% del total a superar el 50%, mientras que los provenientes de centros catalanes cayeron del 47% al 31% y los del resto de España también bajaron, del 21% al 13%.

Las plazas universitarias

En cuanto a la posibilidad de aumentar el número de plazas universitarias y así poder sustituir todas las jubilaciones con profesionales que han cursado los estudios en centros catalanes, Miravet recuerda que para formar un médico, se necesitan "unos diez años", así que esto "debería planificarse con más tiempo". Así pues, un incremento de plazas no sería una opción para resolver la situación actual, sino más bien a largo plazo. Sin embargo, según ella, "no es sencillo porque hay que mover muchas otras piezas", como dónde se hacen las prácticas, tener los tutores necesarios y "afinar mucho" cuáles son las especialidades que precisan un aumento de las plazas de MIR.

Según datos del departamento de Universidades, aproximadamente cada año solo una de cada cuatro personas que salen de la selectividad habiendo solicitado realizar medicina en primera preferencia tiene plaza. En la última década, las plazas en las siete universidades públicas que ofrecen la carrera han subido de 964 a 1.218, un 26%. Sin embargo, el número de interesados también ha aumentado de manera significativa (un 21%), desde 3.987 en el año 2015-16 hasta los 4.849 en el último curso.

Sin fuga de facultativos

La secretaria del Colegio de Médicos de Barcelona desmiente que haya una fuga de facultativos y que esto tenga impacto en la falta de profesionales. De hecho, en el 2024 solo se marcharon 133 de sus casi 25.000 colegiados activos –en el 2023 fueron 120–, y la mitad eran extranjeros que estaban trabajando en la demarcación. Sólo 40 de los que se marchan son catalanes, así que, por tanto, la creencia de la 'fuga de talentos', para ella, es "un mantra" que no se ajusta a la realidad. De hecho, explica que muchos de los que dan de baja la colegiación, o bien se han formado o son de origen extracomunitario y se van a su país, o son de otras demarcaciones españolas y vuelven. También hay catalanes que deciden emigrar, que en muchos casos "hacen períodos de maestría" y vuelven.