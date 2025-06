La lucha de un 'Padre Coraje' tras morir su hija en un accidente con dos mulos: "Había 30 equinos sueltos"

"Si algún día fallece alguien por un mulo suelto en la carretera, me sentiré responsable". José Antonio Cabrera es un profesor onubense sin ningún equino en posesión. Sin embargo, asegura que se responsabilizaría si alguna otra persona sufre lo mismo que Fuente Clara, su hija de 25 años, fallecida en un accidente de tráfico. A la joven se le cruzaron en la carretera dos mulos que, como hacían habitualmente, escaparon de su finca en busca de comida el 17 de abril de 2024, sobre las 21.40 horas, en el punto kilométrico 3,750 de la A-484 (Huelva). La madre de la joven, que iba también en el coche, sufrió heridas de diversa consideración.

Desde aquel fatídico día, Cabrera se ha convertido en una nueva suerte de Padre Coraje, el tipo de padre que nunca nadie quiere llegar a ser. Va por las carreteras de Huelva y graba todos los equinos que hay sueltos. Denuncia cada animal que se encuentra en mal estado. Su lucha pretende, precisamente, evitar que alguien pueda volver a perder la vida por este tipo de imprudencias tan repetidas en la provincia de Huelva.

Cabrera explica en conversación con El Correo de Andalucía, que comparte grupo editorial con Mediterráneo, cómo se enteró de que lo ocurrido con los mulos no era un hecho puntual: "Me vengo a enterar de que no es un accidente, sino que hay un tal Cipriano que deja a sus equinos sueltos. Hay cuatro o cinco inconscientes más que lo hacen incumpliendo la ley". "Había 30 equinos sueltos en Bonares", ejemplifica.

El problema no es exclusivo de ese pueblo, sino de toda la provincia. "En Huelva hay tres o cuatro equinos sueltos al lado de las vías del tren", afirma mientras guarda la esperanza de que nunca ocurra un accidente ferroviario. "Al lado de Almonte hay ocho caballos sueltos a su andanza por la carretera. En la misma carretera donde falleció mi hija, me he tirado un año presionando para que retiraran a dos", insiste.

En esta pugna, ha comenzado a presionar "a presionar a los alcaldes para que tengan ordenanzas con cuantías sancionadoras importantes, para que estos inconscientes dejen de hacer estas prácticas".

"Homicidio por imprudencia grave"

Junto al abogado José Luis Orta, Cabrera ha emprendido paralelamente otra lucha: la judicial. La pelea es ardua. Tal y como explica el letrado, no se trata de una escapada puntual que los animales realizaron aquel día, sino que era una acción habitual de los equinos "por el simple hecho de que este hombre [el dueño] se ahorre unos euros de alimentos a sus bestias".

Sin embargo, Cabrera no apunta solo al dueño de los caballos, al que le piden cuatro años y medio de prisión por lo ocurrido. También cree que el alcalde de Bonares (Huelva), Juan Antonio García (PSOE) ha caído en "dejación de funciones". "Se le había comunicado meses atrás la problemática y se le siguió diciendo meses después", apunta el profesor. El regidor, eso sí, no está incluido en el proceso penal en el que está envuelto el dueño de los mulos. Por el momento no se han tomado acciones legales contra él, pero tampoco se descartan.

José Luis Orta, abogado de Cabrera, ha conseguido que lo ocurrido llegue a la vía penal. "Es muy importante que se tipifique el delito como homicidio imprudente de carácter grave respecto a la hija y de lesiones respecto a la madre", declara el abogado. Orta es claro: "El contenido de la acusación se basa no solo en el día de los hechos, sino también en el comportamiento de los últimos años del acusado".

Por ello, "se deberían tomar medidas más drásticas para evitar más desgracias de este tipo, vamos a seguir luchando judicialmente en nombre de Fuente Clara". El letrado trata de demostrar que se ha producido un homicidio por una imprudencia grave. Tiene partes de la Policía Local de Bonares advirtiendo de que los mulos de este señor estaban sueltos por el pueblo al menos en 15 ocasiones anteriores.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Moguer ya ha dado por concluida la fase de instrucción y ha emitido un auto de apertura de juicio oral. A falta de los escritos de calificación de la defensa del investigado y de la Fiscalía, la acusación ejercida por la familia de la fallecida entiende que, en el momento del accidente, los mulos se encontraban "en un estado de abandono en lo que a su libertad deambulatoria se refiere".

"Buscando pastos de forma habitual"

Otro de los grandes apoyos de la familia es el informe del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil. De este "se desprende que los animales no estaban ubicados en instalación, dependencia o establecimiento agrícola/ganadero que guardara unas garantías mínimas de contención". El recinto, según los agentes de la Benemérita, estaba compuesto de "hierros viejos y traviesas sin anclajes fijos, así como acumulación de chatarras y restos de otras estructuras que no dan al cerramiento consistencia como tal, no existiendo una malla que al paso e intento de salida de los animales, pueda suponer un impedimento mínimamente efectivo".

Por ahí escaparon los animales, explica el informe. "Se observa claramente que las dos mulas se han debido de escapar por la parte trasera de la finca reseñada, ya que esta se encuentra tapada con chatarra diversa a muy escasa altura, y se ve claramente la vereda que han dejado los animales en la hierba, como consecuencia de entrar y salir de la finca las dos mulas por ahí buscando pastos de forma habitual".

La acusación insiste en su escrito de calificación en que "la conducta" del acusado "era constante en el tiempo, clara y determinada". Es decir, el investigado "durante los últimos años ha dejado libre a las bestias por un motivo estrictamente económico".

Asimismo, no es la primera vez que los mulos del acusado causan un accidente. La acusación señala que otra familia sufrió un percance similar por estar sueltas las bestias del investigado. Con todo ello, la acusación ha solicitado la pena máxima para el propietario y custodio de los animales: cuatro años por un delito de homicidio por imprudencia grave y seis meses por otro de lesiones. Este último se basa en los daños sufridos por la cuatro años y medio de prisión para el propietario y custodio de los animales implicados en el siniestro como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones. El juicio comenzará, como pronto, en otoño de este mismo año.

Donación de órganos

Además de la batalla legal, José Antonio Cabrera trabaja para que nadie más sufra lo mismo que su familia. El profesor, que también era presidente de las peñas del Recreativo de Huelva, ha creado una asociación llamada Fuente Clara Cabrera Mateos, víctimas de accidentes por animales. "Estamos luchando para que este anacronismo se acabe", apunta. Cabrera recuerda su hija "donó todo su cuerpo cuando se nos fue". Además, colaboró con la "fundación Andex, familiarizada con la lucha contra el cáncer infantil".