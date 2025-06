Cerca de 4.000 médicos extremeños están llamados a la huelga de este viernes para luchar contra la "sobrecarga laboral"

Cerca de 4.000 médicos que pertenecen al Servicio Extremeño de Salud (SES) están llamados a secundar la huelga convocada este viernes por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), con el respaldo del Sindicato Médico de Extremadura (Simex), en protesta por la reforma del Estatuto Marco que, según denuncia la agrupación sanitaria regional, no mejora sus condiciones de los trabajadores ni aborda la sobrecarga laboral.

La movilización, de alcance nacional, ya fue convocada para el pasado 23 de mayo, pero en aquella ocasión fue desconvocada a última hora tras un intento de diálogo con el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, al no alcanzarse acuerdos sustanciales, el sindicato ha optado por mantener la protesta este mes de junio.

Por su parte, La Junta de Extremadura ha establecido los servicios mínimos en el Servicio Extremeño de Salud (SES), con refuerzo de urgencias en la Atención Primaria y con el personal médico de guardia programada habitual en fines de semana y festivos en el caso de los hospitales.

La protesta llega después de que el Ministerio hiciera público este miércoles un documento resumen del borrador del nuevo Estatuto Marco, que busca actualizar la ley de 2003 que regula la situación de los profesionales en los servicios públicos de salud. Sin embargo, los médicos reclaman un estatuto propio.

Razones de la huelga

La Secretaria General del Simex, María José Rodríguez Villalón, ha explicado que se necesita una legislación que "dé respuestas" y no "un estatuto para todos los trabajadores" porque -ha asegurado- el propio texto legal reconoce que los médicos tienen un régimen distinto, con jornadas obligatorias tanto ordinarias como de guardias, algo que no ocurre con otros profesionales, reivindicando que “si somos una excepción, entonces que se nos trate como tal, y que se negocie con nosotros”.

Un paso que el Ministerio no contempla porque considera que, aunque existen singularidades que afectan a determinados profesionales y que deberán ser recogidos en capítulos o secciones específicas, "elaborar un estatuto propio de cualquier colectivo llevaría a fragmentar" el sistema.

Rodríguez Villalón ha denunciado también la situación actual de los profesionales: "Faltan médicos y plazas por cubrir en Extremadura. Hay una sobrecarga laboral, porque cuando un médico se va de vacaciones, lo sustituye otro que ya está trabajando. Porque no hay médicos en el paro. Así que tienes que asumir las guardias y las consultas del que está de vacaciones".

Además, ha reclamado que si no mejoran las condiciones laborales, las nuevas generaciones de médicos no querrán cubrir las plazas disponibles, algo necesario para aumentar las plantillas, porque "España tiene a día de hoy 48 millones de habitantes que no tenía en el 2003, cuando surgió el actual Estatuto marco, y se están incrementando las carteras de servicios y la atención que se tiene que prestar a la población", ha defendido.

La propuesta del Ministerio de Salud

El Ministerio de Sanidad defiende que la reforma moderniza una ley “obsoleta” de hace 22 años. Entre las novedades del borrador destaca la convocatoria obligatoria de Ofertas Públicas de Empleo (OPEs) cada dos años y resolución en ese mismo plazo, los concursos de traslado anuales para facilitar la movilidad voluntaria, el reconocimiento del personal estatutario como autoridad pública ante agresiones o la regulación más estricta de la jornada de guardia: máximo de 17 horas seguidas y 45 horas semanales para quienes realizan guardias.

Por su parte, el Simex ha lamentado las molestias que la huelga pueda ocasionar a los ciudadanos y ha subrayado que las condiciones laborales de los médicos influyen en la "calidad" de la atención sanitaria que recibe la población.

Servicios mínimos

En Atención Primaria, los centros de salud y consultorios locales que cuenten con Puntos de Atención Continuada (PAC) o PAC Accesorios funcionarán como en un día festivo, es decir, en régimen de atención continuada. En aquellos centros sin PAC, se designará a un médico de servicios mínimos, con el objetivo de atender únicamente urgencias. Además, todos los servicios de urgencias y emergencias en este nivel asistencial se mantendrán al 100% operativos, según lo dispuesto por el SES.

En el ámbito hospitalario, los servicios mínimos establecidos corresponden al personal médico de guardia programada habitual de fines de semana y festivos. También se garantizará la atención a pacientes que requieran asistencia inexcusable, así como la actividad mínima necesaria en servicios y especialidades clave, tal y como especifica la orden publicada en el DOE.