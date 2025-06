Elizabeth Clapés, psicóloga: "Cuando convives con tu pareja es muy difícil que no te molesten muchas cosas de ella"

Elizabeth Clapés es psicóloga, escritora y docente. La joven ha logrado conectar con millones de personas a través de sus redes sociales en su perfil de Instagram @esmipsicologa, donde comparte contenido sobre salud mental, relaciones y bienestar emocional. Con más de un millón de seguidores en dicha app, Clapés se ha convertido en una referencia sobre todo para el público joven, ofreciendo consejos que abordan desde el amor propio hasta la gestión de rupturas y dinámicas tóxicas.

Además de su labor en redes, es autora de varios libros de autoayuda como Querida yo: tenemos que hablar, Hasta que te caigas bien, Tú no eres el problema y Perderte para encontrarme, en los que aborda temas como la autoestima, los vínculos emocionales y la superación personal.

Formada en Psicología, completó un máster en sexología clínica y terapia de pareja, y coordina además un máster en esa especialidad en la Academia AMIR y la UDIMA, lo que avala su trabajo como divulgadora con una sólida base académica.

Elegir cuándo enfadarnos

Elizabeth Clapés protagoniza el podcast Tal y como somos junto a su compañera de profesión Alicia González, también divulgadora en redes sociales. La joven expresó un sentimiento con el que muchas personas que conviven en pareja pueden identificarse: siempre habrá ciertos hábitos o actitudes del otro que nos resulten molestos. "Cuando estás con alguien 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año, es muy difícil que no te molesten muchas cosas de esa persona. Pero no te puedes enfadar por todas", dice la experta.

Es totalmente comprensible enfadarse cuando ya has expresado a tu pareja que ciertas costumbres te molestan, como dejar las zapatillas fuera de lugar en lugar de guardarlas en el zapatero o no colgar la toalla después de ducharse. Sin embargo, no se debe ir a atacar a esa persona por cada una de esas cosas.

El consejo

"Recomiendo que filtres por aquellas cosas por las cuales vas a generar una discusión o hacer un comentario. Cuando veas alguna de esas costumbres de tu pareja que te molestan, coger aire y decir: «Hoy por esto no me voy a enfadar». Después, comentarle de manera asertiva que intente no volver a hacerlo. Esto lo he hecho muchísimas veces en todos los años que llevo con mi pareja", explica Clapés.

Habrá días que, según tu estado de ánimo, te sea más difícil controlar ese enfado. Y no es cuestión de no enfadarnos nunca, sino de valorar por qué 'detallitos' sí y por cuáles no, por ejemplo por aquellos que realmente no nos generan mucho malestar y que son puntuales.

En el momento de comunicar el enfado es importante hacerlo desde el cariño y con paciencia, ya que nosotros mismos tampoco somos perfectos y tendremos costumbres que le molesten a nuestra pareja. "La tolerancia y la paciencia son muy necesarias para las relaciones de larga duración", afirma la psicóloga.