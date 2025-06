Una agencia de viajes estafa 100.000 euros en billetes falsos: hay 68 afectados y un empresario fugado

La tranquilidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), ha sido sacudida por una grave denuncia colectiva: una agencia de viajes local habría estafado más de 100.000 euros a decenas de personas a través de billetes de avión inexistentes. El escándalo, revelado por Radio Televisión Canaria (RTVC), deja tras de sí al menos 68 personas afectadas y un empresario huido.

Según la información compartida por RTVC, los afectados entregaban dinero directamente a la agencia, ubicada en Playa Blanca, con la promesa de recibir vuelos hacia diversos destinos. Lo que recibían a cambio era una prerreserva, una especie de justificante preliminar que nunca se convertía en billete real.

Cuando los clientes intentaban reclamar, la comunicación cesaba. Algunos descubrieron el fraude al contactar con las aerolíneas, que confirmaban que los billetes jamás se emitieron por falta de pago. Al acudir a la agencia, el local ya estaba vacío. Cerrado, sin rastro de actividad ni en redes sociales.

La agencia de viajes habría estafado más de 100.000 euros a unas 70 personas en Playa Blanca al no comprar los billetes contratados. / RTVC

Casos dramáticos: atrapados, despedidos y engañados

Historias personales le dan rostro al drama colectivo. Isabel, por ejemplo, voló a Lanzarote para visitar a su hija, pero ahora no puede volver a su país porque su vuelo de regreso no existe. Gilberto, otro denunciante, relata cómo su hijo y su cuñado perdieron el empleo al no poder reincorporarse a tiempo tras sus vacaciones.

Estas son solo algunas de las 68 denuncias presentadas formalmente, aunque los afectados temen que haya muchas más personas engañadas que aún no han salido a la luz.

El responsable de la agencia, que aún no ha sido identificado públicamente por las autoridades, está desaparecido. Antes de borrar su rastro digital y físico, envió un único mensaje a algunos clientes donde afirmaba estar en bancarrota y no poder afrontar los pagos.

Actualmente, la Guardia Civil ha abierto una investigación y ha lanzado una orden de búsqueda y captura contra el empresario. El caso está siendo tratado como una presunta estafa en masa con graves implicaciones penales.