Marta López Álamo habla la crianza de su futuro hijo con Kiko Matamoros: "No me apetece que sufra"

Dos años después de su boda, Marta López Álamo y Kiko Matamoros siguen tan enamorados como el primer día, y cada vez son más voces las que se preguntan si la pareja ampliará la familia después de que hayan confesado en más en una ocasión que les encantaría tener un hijo, a pesar de su diferencia de edad, de que la modelo está centrada en su carrera profesional, y de que el colaborador televisivo -padre de Lucía, Diego, Laura e Irene junto a Marian Flores, y de Anita con Makoke- cumplirá en diciembre 69 años.

La influencer ha asistido este jueves a la fiesta con la que la firma Cosentino ha celebrado su compromiso con la sostenibilidad con su última iniciativa, 'Come Together Blue', y se ha sincerado como nunca sobre este tema, revelando si le gustaría ser madre y cuál es su gran miedo a la hora de plantearse dar este importante paso con su marido.

"Viéndome preparada, lo hablo con Kiko muchas veces y es como, joder, o sea, de hecho, lo puso el otro día en Instagram y era como, joder, es que yo... ¿Qué problema hay con decir que no quieres serlo? A mí me gustaría serlo, pero a mí me da miedo por la sociedad de hoy en día, no me apetece que mi hijo sufra bullying o se quede sin casa, no quiero, entonces, pero bueno, ya se verá", ha afirmado rotunda.

Futura maternidad

Y es que como reconoce, "una cosa que me frena mucho es la coyuntura social en general, la educación, el bullying, el futuro de los hijos. Si ya es precario ahora para los jóvenes, ¿cómo será en el futuro? Y yo creo que hay que ser muy consecuente y muy responsable para tener un hijo hoy en día, y por eso es más, o sea, antes era más por el trabajo y ahora esto. Yo sufro bullying en redes pero soy capaz de relativizarlo, no es comparable con lo que están sufriendo los niños en el colegio. Es que es un horror".

A colación de los ataques que recibe en redes sociales, Marta ha salido en defensa de Álvaro Morata y Alice Campello por las amenazas de muerte que han recibido después de que el futbolista fallase el penalti decisivo de España en la final de la Nations League contra Portugal: "Es muy injusto que al final se metan con el que pueden. Él ha manifestado de una forma real y que demanda mucho esta sociedad hoy en día de, ah, no, sé real, muéstrate, pero al final la gente que es mala se va a aprovechar de esa debilidad. Y entonces, la gente que es mala va a ser mala igual".

"Me parece lamentable que lo hagas con cualquier tipo de persona, pero más aún cuando sabes que a una persona le afecta, me parece de verdad lamentable en todos los sentidos, y ya está, es que un penalti lo puede fallar cualquiera, un error lo puede cometer cualquiera, y es que no entiendo eso de crucificar a una persona por un momento concreto, así que yo todo mi apoyo no lo conozco, pero es que no me atrevería a eso, es que no sé, no sé esta gente de dónde sale" ha añadido rotunda.

Como asegura, "yo sufro acoso en redes todos los días. Entre el físico, la pareja, que si no sé hablar, que si soy tonta... ya de repente todo el mundo sabe de mi vida. Pero es que a mí no me importa, yo soy muy fuerte. Pero hay gente que no, y yo he manifestado que me ha afectado, bueno, al principio sí, pero va madurando, va creciendo personalmente, va relativizando cosas, y ya está, tío, yo soy muy feliz con mi vida, entonces ya está".

"Yo estoy muy tranquila con quien soy, que probablemente Morata también, pero llega un momento que si no estás bien mentalmente te hacen creer lo contrario, y es una putada, y es que no se puede parar. Entonces solo te queda trabajar en ti, porque la sociedad no va a cambiar" se lamenta.