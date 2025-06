La empresa investigada por la presunta 'criptoestafa' vinculada al fútbol dice que la querella está basada en "datos falsos"

Shirtum, la empresa de criptomonedas y NFT vinculada a la élite del fútbol investigada por un presunto fraude de más de tres millones de euros, ha hecho público un comunicado para defenderque la querella admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona "describe una serie de hechos falsos, con el objetivo de dañar nuestra imagen y reputación".

Tal y como reveló en su día EL PERIÓDICO, una investigación en España cifra en miles los afectados por la estafa millonaria de criptomonedas y NFT que habría llevado a cabo Shirtum y que involucra a futbolistas de élite que cedieron su imagen para promocionar el proyecto. Entre los querellados, de hecho, figuran Ivan Rakitic, Lucas Ocampos y Papu Gómez, entre otros.

En un comunicado, Shirtum explica que nació como un proyecto pionero en el ámbito del coleccionismo deportivo digital, "con la misión de transformar la forma en que los aficionados interactúan con sus clubes y deportistas favoritos, utilizando la tecnología de los NFTs y la blockchain como herramientas de innovación". Para desarrollar esta visión, añaden, se conformó un equipo de más de "50 personas, incluyendo empleados directos y colaboradores externos".

"Gracias a un gran esfuerzo colectivo, se logró firmar acuerdos con más de 30 futbolistas de primer nivel —incluyendo a figuras como Ronaldinho – , crear contenido audiovisual de referencia en el ámbito deportivo y establecer colaboraciones con clubes de gran prestigio, como por ejemplo el Galatasaray, en Turquía", continúa la nota.

Desde la empresa apuntan que la información contenida en la querella se basa en "afirmaciones falsas o tergiversadas" y "ha sido filtrada intencionadamente" a diversos medios de comunicación "con titulares diseñados para amplificar el escándalo, especialmente al implicar a jugadores conocidos a nivel mundial".

"Detrás de la denuncia se encuentra un grupo de personas sin escrúpulos cuyos objetivos pasan por obtener un beneficio económico que no les corresponde y notoriedad en los medios de comunicación a costa del buen nombre de muchos deportistas que, al igual que los que trabajamos y trabajaron en Shirtum, siempre actuaron de buena fe y acorde a la ley", precisan desde la compañía, donde señalan que estos individuos "fueron apartados del proyecto como potenciales socios por una serie de hechos más que cuestionables y, tras su salida, han optado por difamar a la empresa en redes sociales y utilizar el sistema judicial de forma malintencionada".

"A pesar de este ataque reputacional la empresa sigue operativa y trabajando activamente en un acuerdo estratégico de gran relevancia"

Así, desde Shirtum, apuntan que este proceso judicial, que confían en que quede archivado "responde a motivaciones espurias y ha sido acompañado de una campaña mediática dirigida a dañar la reputación del proyecto y de sus miembros".

"A pesar de este ataque reputacional", prosigue el comunciado, "la empresa sigue operativa y trabajando activamente en un acuerdo estratégico de gran relevancia, que podría abrir una nueva etapa de crecimiento y consolidación. La difusión irresponsable de acusaciones sin fundamento, antes de que el sistema judicial se pronuncie, supone una afrenta contra la honorabilidad y el buen nombre de Shirtum y sus miembros".

"Toda la actividad de Shirtum está debidamente documentada y dicha documentación será presentada ante la justicia, convencidos en que resultará en el archivo de la causa. Habiendo un proceso judicial abierto y a diferencia de quienes nos están denunciando injustamente, por ahora optamos por no difundir ninguna información de carácter sensible. Respetamos y confiamos en el Sistema Judicial y apelamos a la responsabilidad y prudencia de los medios de comunicación, ya que en un Estado de derecho las diferencias deben dirimirse en los tribunales, no en los titulares", concluye el comunicado de Shirtum.