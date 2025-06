¿Con cuántos grados es ilegal trabajar? Esto dice la ley sobre el calor en el trabajo

Con el verano a la vuelta de la esquina y la primera ola de calor asomando en el horizonte, muchos trabajadores se enfrentan al mismo dilema de siempre: temperaturas por encima de los 35 grados, tareas físicas al aire libre, nula ventilación o despachos sin aire acondicionado. Y una pregunta inevitable: ¿esto es legal?

La respuesta es más compleja de lo que parece, pero sí, hay situaciones en las que trabajar con calor extremo puede ser ilegal. Y desde el año 2023, además, la ley endurece las condiciones para evitar accidentes y muertes por golpe de calor.

¿Cuántos grados hacen falta para que sea ilegal?

Lo primero que hay que saber es que la normativa española no establece un umbral térmico universal que determine si se puede o no trabajar. No hay un número mágico como “a partir de los 32 grados no se puede trabajar”. Lo que sí marca la ley es una obligación firme de proteger al trabajador ante condiciones que supongan un riesgo para su salud. Y el calor extremo lo es.

El Real Decreto-ley 4/2023 fue aprobado precisamente tras varios fallecimientos laborales vinculados a olas de calor. Este decreto obliga a las empresas a suspender los trabajos al aire libre durante alertas meteorológicas si no pueden garantizar sombra, agua, pausas y medidas preventivas.

Además, el Real Decreto 486/1997 establece recomendaciones térmicas para el entorno laboral. Estas son sus referencias:

Trabajo sedentario: entre 17 y 27 grados

Trabajo ligero: hasta 25 grados

Trabajo moderado o intenso: a partir de 30 °C hay que extremar las precauciones

Por tanto, no hay un “número límite” en la ley, pero sí una combinación de temperatura + tipo de tarea + condiciones del entorno que pueden hacer que trabajar sea incompatible con la legalidad.

Obligaciones de la empresa

La normativa exige a las empresas adoptar medidas si las condiciones son adversas. Algunas de ellas son:

Modificar los horarios para evitar las horas más calurosas del día (de 12 a 17 horas)

Asegurar zonas de sombra o lugares ventilados

Proveer agua fresca en cantidad suficiente

Permitir pausas más frecuentes

Entregar equipamiento adecuado: ropa ligera, gorras, gafas, crema solar

Formar al personal en la prevención del golpe de calor

No hacerlo puede derivar en multas de hasta 983.736 euros si se considera una infracción muy grave.

No es solo calor: es un riesgo laboral

El calor no es un “mal menor” ni una anécdota veraniega. Es un riesgo físico que, como demuestra la experiencia de los últimos años, puede acabar en hospitalizaciones, bajas laborales… o incluso en muertes.

Por eso, la legislación ha dado un paso adelante y pone el foco en la prevención. Pero la responsabilidad es compartida: empresas informadas, trabajadores protegidos y ciudadanía consciente.