Lamine Yamal relacionado con una influencer española

La temporada de Lamine Yamal ha sido para enmarcar. El '19' culé ha conseguido ganar la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga. El único debe que le ha faltado ha sido alzar la Champions League, pero el futbolista lo intentó de todas maneras, aunque se encontró con un gran Yann Sommer, que evitó a toda costa que el FC Barcelona volviese a una final europea.

Después del parón de selecciones tras perder en la final de la UEFA Nations League ante Portugal en la tanda de penaltis, la perla culé ha empezado sus vacaciones ya, debido a que el FC Barcelona no juega el Mundial de Clubes.

Durante los primeros días de sus vacaciones, Yamal ha ido compartiendo su día a día en redes sociales. En el día de ayer, estuvo festejando el cumpleaños de su padre, Mounri Nasraoui, en el restaurante 'Gaudim'.

Ahora, el jugador está de camino a Brasil para pasar unos días con el exazulgrana Neymar. No obstante, antes de cruzar el charco, el '19' culé ha estado pasando unos días de conexión en la costa de Italia.

Aunque parecían unas vacaciones en solitario o con familia, 'La Cuernis', una figura mediática que es conocida por destapar los secretos y salseos de influencers y famosos, ha publicado un vídeo demostrando que Yamal habría estado con una influencer española.

Se trata de Fátima Vázquez, de 30 años, una creadora de contenido que saltó a la fama tras salir con el youtuber Tobbalink, aunque ya no están juntos. Aparte de vivir de las redes, estuvo en el programa 'Solos: on the beach', y tuvo un canal propio en 'Mtmad': 'A solas'.

Las sospechas de 'La Cuernis' surgen a partir de que ambos publicasen imágenes en los mismos lugares y desde idénticas perspectivas. Se sabe que viajaron en helicóptero y en un exclusivo jet privado, que disfrutaron de la terraza con piscina de su hotel y que se bañaron en la costa italiana. Sin embargo, ninguno publicó en sus redes sociales fotos juntos.

En todo momento, 'La Cuernis' ha querido dejar claro que "no sé si son amigos o algo más". Además, se sacan más de 13 años, cabe recordar que aún es menor de edad.

Por ahora, se desconoce la relación que tienen, aunque lo único que se conoce es que ahora están separados, debido a que Yamal está de camino a Brasil para seguir disfrutando del verano.