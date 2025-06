Laura Escanes desvela con qué 'ex' volvería a irse a la cama: Álvaro de Luna, Risto Mejide o Joan Verdú

Laura Escanes se ha convertido en una de las 'influencers' más importantes de España a base de trabajo, talento y un poco por su relación con el polémico presentador, Risto Mejide, con quien mantuvo una relación durante un tiempo y con quien comparte una hija.

Más allá del televisivo catalán, como personaje público que es, se ha seguido mucho su vida sentimental y las relaciones posteriores con otros hombres. Este mismo año parecía confirmarse el amor entre la 'celebrity' y el esquiador andorrano Joan Verdú a tenor de unas imágenes surgidas durante el invierno.

Ahora, Escanes ha jugado al tradicional y nunca decepcionante 'f*uck, marry, kill', es decir con cual de los hombres que han pasado por su vida tendría una noche a solas, a quién eliminaría de la ecuación y con cuál se iría al altar para pasar el resto de su vida.

Lo ha hecho en su participación en el pódcast 'B3TTER', que presentan Alex Boisset y Adrià Cruz. La operación era sencilla, pues existían tres opciones y la catalana ha tenido tres novios conocidos, por lo que cada uno tendría un puesto asegurado en este ranking.

Antes, sin embargo, hablaron sobre cómo se lleva una relación con alguien que le sacaba tantos años como Risto, aunque ella, como ha hecho en otras ocasiones, ha defendido el amor por encima del carnet de identidad.

"No me arrepiento porque fue una historia de amor preciosa y yo estaba enamoradísima, y como algunas se acaban y no pasa nada. Pero hay muchas cosas que ahora entiendo que en su momento no entendía", apuntaba la joven.

Laura Escanes y Risto Mejide se reencuentran en el cumpleaños de su hija. / Google

Lo que sí que reconoce es que normalmente es más fácil encontrar a una persona 'parecida' a uno mismo en otra de la misma edad, en lugar de alguien mayor o con menos años. De hecho, ninguna de sus parejas conocidas posteriores guardan tanta diferencia como la había con el presentador, 21 años.

Respecto al tema central, en primer lugar Escanes escogió a Álvaro de Luna como la persona a quien 'matar', mientras que precisamente el padre de su hija, Risto, es con quien volvería a tener relaciones sexuales, pues reserva la 'boda' para su actual pareja, Joan Verdú, dando a entender que es con quien prefiere pasar la vida.

Para terminar, dejó una revelación de lo más interesante acerca de qué mujer sería capaz de hacerle sentir atracción, cuando le preguntaron sobre ello: "Aitana", contestaba la catalana sin dudar.