Monica Pont admite por primera vez el infierno que vivió de pequeña: "Cuando llegaba mi padre, nos escondíamos debajo de la mesa”

La actriz Mónica Pont ha regresado a España tras vivir una bonita etapa en México. Hace unas semanas, su padre Armando Sánchez la atacó públicamente al decir que "era un conjunto de mentiras" y que en el país latinoamericano "ha pasado muchas dificultades", poniendo en duda el éxito de la modelo allí.

La modelo y presentadora catalana, tras reflexionar sobre las palabras de su padre, ha reaparecido en el programa 'Tardear', donde ha confesado el clima de violencia en el que se crió, donde reinaba la "violencia física".

“Voy a contar el motivo real por lo que no nos hemos hablado durante todos estos años. Yo no quería hacerlo, pero es que me ha obligado", ha explicado Mónica Pont al presentador Frank Blanco. “Durante mucho tiempo me ha causado mucho dolor. He preferido que nunca más hubiera aparecido en mi vida, que hubiera desaparecido como lo hizo en su momento. Pero el hecho de ir apareciendo por el simple motivo de hacer daño no tengo explicación”, ha añadido.

"Le rompió las piernas a mi madre"

La actriz ha reconocido que su infancia fue "triste" cada vez que su padre "aparecía en escena". "Cuando llegaba a casa. Ese momento era terrible. Nosotras estábamos cenando y enseguida dejábamos de cenar. Nos cortaba el estómago, nos íbamos a las habitaciones o debajo de la mesa”, ha asegurado Pont.

“Todas las noches había gritos, había violencia física. Lo vives con terror. No es normal que una familia, que tu padre llegue a casa y que cada día los platos, las mesas, todos los muebles vuelen", ha explicado entre lágrimas. "Quería que mi madre se separara. Yo siempre le pedía a mamá, por favor, y a mis hermanas, vayámonos de casa, salgamos, cogemos dos maletas y nos vamos...”.

Mónica Pont ha afirmado que “hubo momentos muy duros, bastante violencia física” y ha explicado varias escenas de agresiones físicas. “Mi padre agarró a mi madre del pelo, la arrastró hasta la escalera de caracol. Nosotros fuimos a proteger a mi madre, pero ya la estaba arrastrando. ¿Tú sabes lo que son cuatro escaleras de caracol? Le rompió las piernas. Anduvo durante meses con muletas”, ha recordado.

“Conmigo hubo varios episodios, sobre todo cuando yo me metía en medio de mi madre para protegerla”, ha reconocido. “Me agarró primero a mí del pelo, me metió en una silla así, mirando para abajo y empezó a pegarme...", ha finalizado.