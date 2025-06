Gonzalo Bernardos carga contra Joan Garcia tras su fichaje por el Barça: "Vas a quedar peor de lo que ya lo has hecho"

Joan Garcia ya es jugador del FC Barcelona después de confirmarse que el club había abonado la cláusula de rescisión que le desvincula del RCD Espanyol, tras completar una gran temporada bajo los palos de la portería blanquiazul.

Uno de los pericos más célebres, junto con el President de la Generalitat, Salvador Illa, es el economista y profesor, Gonzalo Bernardos. El experto en finanzas no se acostumbra a dejar nada en el tintero cuando considera que un tema debe ser tratado y el del hasta ahora portero del Espanyol lo es.

Se había valorado que el portero querría despedirse de la afición blanquiazul con una carta donde seguramente agradecería el apoyo tras tantos años en la entidad y le desearía lo mejor en el futuro al club. Sin embargo, el economista tiene una opinión radicalmente distinta y la ha expresado en X, uno de sus canales de comunicación favoritos.

"Mensaje dirigido a Joan García, ex portero del Espanyol. No hagas ninguna carta de despedida. Si lo haces, vas a quedar peor de lo que ya lo has hecho. A los socios y simpatizantes lo que más nos ha ofendido es que nos hayas engañado", escribe al inicio de un hilo que cuenta con tres mensajes más.

"No solo lo has hecho a nosotros, también a tu entrenador y a tus compañeros (los jugadores). Les dijiste que no te irías al Barça, cuando hacía tiempo que estabas negociando con él. Tú sabrás porque has mentido tanto a tantos", continúa claramente afectado por la noticia de su marcha al club azulgrana.

También le critica su actitud durante la celebración de la permanencia en la última jornada de liga, cuando besó el escudo: "El día de la victoria ante Las Palmas besaste tanto el escudo del Espanyol en tu camiseta que casi lo deshaces. ¿Por qué lo hiciste, si ya estabas en el Barça? En pocos días, para los niños has pasado de ser un ídolo a un gran traidor", le acusa.

Finalmente, la carta abierta a Joan termina recordándole que ha decidido abandonar el camino del ídolo para convertirse en una de las figuras más odiadas por parte de la familia perica: "Todos sabíamos que la directiva quería traspasarte. Lo aceptábamos con resignación y te estábamos muy agradecidos por lo que has aportado al club en las dos últimas temporadas. Ibas a salir por la puerta grande, tú sabrás por qué has decidido salir por la minúscula de atrás", sentenciaba el tema.

En medio de todo este percance, hay usuarios que le recuerdan que "era del Barça desde pequeño" y que estaba en el Espanyol "porque le iba bien", además de que "querer mejorar no es ningún delito". Otros aluden a la icónica frase de Rodrigo Rato en 2018: "Es el mercado, amigo", aunque también hay quien comparte su visión y comenta que "su convocatoria por la Selección y la posibilidad de ir al Mundial" era solamente posible si firmara por "la Mafia" y piensa que debería haber "demostrado su valía fuera de España".