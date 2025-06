Alumnos sin disciplina que no se esfuerzan ni respetan al docente tensionan las aulas

La palabra "disciplina" aparece como un tabú. "Parece que suena a fascismo", ironizan varios docentes, que relatan cómo imponer normas básicas se convierte en una batalla contra compañeros, familias y el propio sistema. Denuncian que las nuevas corrientes pedagógicas —centradas en la psicología positiva y el refuerzo constante— han vaciado de sentido el concepto de límite. "Castigar está mal visto. Echas a un alumno cinco minutos fuera del aula y aparece otro profesor a consolarlo: ¿Qué te pasó, curriño?". Dicen que la falta de herramientas reales ha dejado a los docentes desprotegidos.

La convivencia también se resiente: las excursiones se han reducido y no se permite ir a los alumnos con partes por conflictividad, y eso ha generado críticas internas en los colegios por "segregar". La desunión del claustro empeora la situación. "Si no remamos todos en la misma dirección, esto se hunde", advierte una profesora que reconoce haber perdido la positividad que la caracterizaba. "No he hecho crack aún, pero estoy harta".

Hablan de un fracaso en cadena: alumnos que pasan de curso sin conocimientos básicos, profesores que aprueban por miedo a conflictos y familias que están ausentes o se enfrentan directamente al centro. "El aprobado del miedo existe. Para quitártelos de encima. Porque sabes que si suspendes, hay lío". "Nos adaptamos a los tiempos del niño, a todo lo que diga la pedagogía, aunque a veces sea tan ridículo que da risa", añade Velasco. ¿Soluciones?.

"No hay varitas mágicas, pero los actos deben tener consecuencias y regir el sentido común", concluyen. La profesora Rocío Paramá mantiene una visión aún esperanzada: "No todo está perdido. Si familias, profesorado y administración remamos en la misma dirección, se puede recuperar la autoridad pedagógica y construir un clima de convivencia saludable". ¿Queda margen para el optimismo? Hay silencio, pero también alguna luz en el horizonte. "En medio del caos, hay alumnos que se acercan a pedir permiso, que abrazan al profesor al acabar la clase, que escuchan, que aprenden..". Y eso, dicen, "aún justifica seguir luchando", confiesan.