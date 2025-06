Expertos en la lucha contra el tabaquismo acusan a la OMS de "desinformar" sobre el vapeo y "obstaculizar" la reducción del daño

Científicos y especialistas en salud pública reunidos en el Foro Global sobre la Nicotina celebrado en Varsovia han cuestionado abiertamente el enfoque de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a los productos alternativos al tabaco tradicional, especialmente el vapeo. Y han acusado al organismo de mantener una postura ideológica que "ignora las evidencias científicas" y que podría estar "saboteando estrategias efectivas de reducción del daño".

Moderada por Clive Bates, la sesión reunió a los expertos Summer Hanna, Thomas Nahde, Riccardo Polosa y Roberto Sussman. Todos coincidieron en señalar que las afirmaciones de la OMS rechazando, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos, tanto en redes sociales como en documentos oficiales, utilizan un lenguaje alarmista, omiten estudios clave y perpetúan mitos sobre los productos de nicotina de riesgo reducido. “No hay evidencia a muy largo plazo, pero sí hay suficiente evidencia como para saber con certeza que los cigarrillos electrónicos suponen un riesgo mucho menor que los cigarrillos tradicionales”, subrayó Clive Bates.

Uno de los principales reproches fue el uso del término “altamente adictiva” para describir la nicotina sin ninguna contextualización. Los panelistas argumentaron que esta expresión, sin matices científicos, genera confusión entre adicción y dependencia, y no tiene en cuenta factores como la vía de administración o las características individuales del consumidor.

También se cuestionó duramente que la OMS siga relacionando el vapeo con enfermedades graves como el cáncer o el brote de EVALI ocurrido en EEUU. en 2019. “Hay mucha evidencia científica sobre este compuesto, pero todavía hay quienes dicen que la nicotina causa cáncer, y eso es algo muy importante a rebatir por parte de la comunidad científica”, denunció Riccardo Polosa.

Respecto a EVALI, los expertos recordaron que se debió al uso de acetato de vitamina E en productos de THC del mercado negro, no al vapeo de nicotina. “Si hubiera sido culpa de la nicotina, EVALI se habría visto también en países como México o Noruega, lo cual no ha ocurrido”, señalaron.

En su intervención, Roberto Sussman criticó el enfoque prohibicionista de la OMS: “En México, los cigarrillos electrónicos están prohibidos y aun así todo el mundo los usa porque los cárteles los comercializan ilegalmente. Si tú llegas a México, jamás pensarías que los vapers están prohibidos según la Constitución, porque los verás en todos lados. Y esto es un claro ejemplo de política fallida”.

En la misma línea, Thomas Nahde alertó sobre las consecuencias no deseadas de este tipo de medidas: “En Australia se ha visto que la prohibición de los cigarrillos electrónicos solo ha derivado su demanda al comercio ilícito, lo que está generando grandes problemas”.

También acusaron a la OMS de "confundir peligros potenciales con riesgos reales, ignorando factores clave como la dosis o la exposición". Se mencionó, por ejemplo, que algunos estudios usados por la OMS se basan en exposiciones extremas en ratones, condiciones que no se corresponden con el uso humano.

Los expertos también criticaron al IARC, la agencia especializada en cáncer de la OMS, por clasificar sustancias como cancerígenas sin tener en cuenta el contexto real de exposición. “Este tipo de clasificaciones, sin aclaraciones, contribuyen a desinformar y alimentar el miedo”, señalaron.

El panel coincidió en que el modelo actual de la OMS —centrado exclusivamente en la abstinencia— está desfasado y no refleja los avances científicos en materia de reducción del daño. “Los usuarios están adoptando los productos sea como sea, por la vía legal o no. No se puede prohibir a la gente que acceda a lo que quiere acceder, hay que asegurar que accedan a cosas seguras. Hay que restablecer el control y ahí es donde debe mirar la OMS”, concluyó Bates.