Rosa, madre de una hija con una discapacidad del 47%: «Judith tiene doce años y no la invitan a cumpleaños»

La vida de la familia Soto Caballero se truncó en el estío de 2018. Judith, una niña de cinco años hasta entonces sana, comenzó una noche a convulsionar hasta perder el conocimiento. Tras ser hospitalizada en Manacor, entró en coma. Estuvo tres largas semanas hasta que los facultativos de Son Espases, donde la trasladaron con una UVI móvil, consiguieron despertarla. «Ya no era ella, había perdido la cabeza», revela su madre, Rosa Caballero, con un hilo de voz. Las secuelas de las convulsiones (la primera noche estuvo cinco horas seguidas) y la alta medicación administrada hicieron mella en la pequeña: la mitad de su cerebro estaba devastado. Le siguieron tres años de hospitalización, dos de ellos sin diagnóstico, hasta que le pusieron nombre: Síndrome de Fires. Una enfermedad rara a la que se le han unido otras patologías como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA), autismo, enfermedad refractaria... Judith, con un 47% de discapacidad, tuvo que volver a aprender todo de nuevo: hablar, caminar, comer...

Ahora, con doce años, la pequeña y su familia luchan a diario por hacerle un hueco en la sociedad. Una ardua tarea en la que los obstáculos cada vez son mayores. «Mi hija nunca ha sido invitada a un cumpleaños a diferencia de su hermano ‘sano’ y esta semana ha ido por primera vez de excursión con la escuela», asevera Caballero, quien incide en el sufrimiento de su hija al «no entenderlo. No entiende por qué su hermano sí y ella no». De ahí nace precisamente la asociación felanitxera 10 mil PasesCap a l’inclusió i comprensió, de la necesidad imperiosa de alzar la voz y caminar hacia la inclusión real de los menores con discapacidad. «Para que miren al niño, no el diagnóstico. Para que no les corten las alas y puedan hacer lo mismo que el resto de pequeños», arguye Teresa Marques, presidenta de la entidad, quien afirma que su hijo de diez años nunca ha recibido una llamada de algún amigo de clase para quedar para jugar.

El proyecto se engendró en la sala de espera de la pedagoga, donde Marques y Caballero aguardaban a que sus pequeños finalizaran la consulta. Les unió, dicen, el destino, y como «la unión hace la fuerza», se enfrascaron en la creación de una entidad que luche, no solo por los derechos de sus hijos, si no por el de todos los menores con discapacidad y «los que vendrán en un futuro».

Principal objetivo: integrar a los menores en la sociedad

De manera oficial, llevan en activo desde el mes de marzo y cuentan con cerca de 30 socios de Felanitx y Portocolom, siete u ocho de ellos familias con hijos que no tienen ninguna discapacidad. Porque es ahí donde radica el principio fundamental de esta asociación sin ánimo de lucro: la de integrar a los pequeños con todos los colectivos de la sociedad.

Para ello, la entidad organiza semanalmente talleres y actividades en unas dependencias del Ayuntamiento de Felanitx, que les cedieron rápidamente al conocer su historia y su misión. «Nos juntamos y hacemos manualidades. Los niños sociabilizan y se lo pasan muy bien», cuenta Marques. Una manera de desconectar de un mundo cada vez más acelerado y cambiante para conectar realmente con lo que importa: las personas.

Tras presentarse en sociedad en la Rua felanitxera al ritmo de la música, por Sant Jordi instalaron un estand en la localidad para dar a conocer su historia. Ahora, la fila de proyectos e ideas en marcha es infinita, así como sus ganas e ilusión. «Estoy realmente emocionada y creo en este proyecto, en que con esfuerzo y haciendo las cosas de corazón podemos mejorar la vida de estos niños», señala la presidente de 10 mil Pases Cap a l’inclusió i comprensió, quien se marca como meta lograr abrir un centro sanitario en Felanitx en el que agolpar todas las disciplinas que requieren los menores: desde psicólogos y pedagogos, pasando por fisioterapeutas hasta actividades extraescolares adaptadas a sus necesidades ya que «actualmente no existen».

«A mi hija le encantaría hacer bici pero no puede porque no hay ningún centro que disponga del personal suficiente para que una persona esté exclusivamente con ella», apunta Caballero, quien revela que hace dos años «rechazaron» a su pequeña de una escuela de verano al no contar con monitores suficientes.

Más de 18 años de periplo

En el caso de Marques, su periplo comenzó hace más de dieciocho años. Estuvo ocho años ansiando quedarse embarazada hasta que el milagro llegó de manera natural. Un embarazo que desde el primer momento fue muy complejo. En la semana once sufrió una amenaza de aborto con un sangrado que no cesó en todo el proceso. A las 26 semanas ingresó en Son Espases y dos semanas después, en la semana 28, nacía Carlos Daniel. 840 gramos pesó. Su madre no lo conoció hasta tres días después por la gran infección que contrajo. El pequeño, por su parte, sufrió una gran hemorragia, lo que le produjo secuelas irreversibles. «Una discapacidad intelectual importante», apunta su madre, que especifica que tiene reconocido el 40% de discapacidad. «Ahora con diez años empieza a aprender a leer y escribir», continúa narrando Marques.

Tras muchos ingresos hospitalarios, crisis expulsando espuma por la boca, entre otros episodios, llegó una tensa calma. Según cuenta Marques, durante los dos primeros años de vida del pequeño Carlos Daniel sus padres no durmieron. «Nos turnábamos por las noches para hacer guardia y siempre había alguien despierto con él», indica. El miedo se apoderó de ella. «Tenía tanto miedo a perderlo que acabé enfermando yo también, con ansiedad y depresión», confiesa. Una patología con la que todavía hoy convive, con una medicación permanente y terapia un par de veces al mes.

Aunque su vida dio otro giro a los tres años de nacer Carlos Daniel. Se volvió a quedar embarazada y Lucas, como su hermano, también fue prematuro: nació a las 29 semanas. En su caso pesó 1.200 gramos pero el sufrimiento se volvió más patente que nunca. A los tres meses sufrió una muerte súbita, que por suerte fue solventada por los facultativos. Sus padres durante los siguientes doce meses no durmieron por miedo a que le volviera a ocurrir, aunque estaba conectado a una máquina. Ahora, siete años después, sus progenitores todavía no saben si aquel episodio tendrá secuelas en Lucas. Por el momento, no sufre ninguna discapacidad aunque su madre señala que padece hiperactividad y es muy impulsivo.

Con gran congoja, Marques confiesa que ella solo le pide a Dios que no le arrebate a sus hijos. «Me sentí muy culpable. Por qué a mí, qué he hecho mal para tener dos bebés prematuros», revela, al tiempo que confiesa que sentía envidia de las familias que tenían un hijo sano: «Les veía tan felices, todo el mundo yendo al hospital a conocer al bebé. Yo no viví eso, yo viví dos ingresos en la UCI de mis bebés y todo lo que vino después».

«Queremos que las familias no se sientan solas, sabemos lo que es y estamos aquí. No sois los únicos»

Con esta historia a cuestas, Marques está decidida a ayudar a otras familias que pasen por circunstancias similares. Porque como aseveran tanto Marques como Caballero, nunca más ninguna familia debería recorrer este camino solos. Ellas hablan de soledad, desesperación, miedos y una incertidumbre que les cubría el pecho y les dificultaba respirar. Por ello, la idea de la asociación es tejer una red de apoyo en la que el cariño y la comprensión sean los fundamentos principales. «Que no se sientan solos, sabemos lo que es y estamos aquí. No sois los únicos», aseguran ambas progenitoras con un nudo en la garganta.

Apoyo y asesoramiento a las familias

Según Caballero, se tuvo que «buscar la vida» desde el minuto uno. No fue solo vivir un duelo -dice- al perder a su hija Judith para que naciera otra niña, si no que todo eran trabas y sorpresas y no sabía por dónde tirar. Unas palabras que corrobora rápidamente Marques y ejemplifica con la gratuidad de los medicamentos. Hasta hace apenas un año, ambas madres han pagado por los fármacos de sus hijos, sin saber que por tener un grado de discapacidad los tenían gratuitos. «Los medicamentos de Judith vienen de Estados Unidos y me he gastado muchísimo dinero en ellos», revela Caballero. Tampoco tenían conocimiento de que por tener un hijo con discapacidad se les considera familia numerosa (con las ventajas que eso supone) al «valer por dos el hijo con discapacidad. Es como si tuviéramos tres».

Marques apunta otra ayuda que desconocía: se tiene derecho a percibir una subvención de 1.000 euros anuales. Pequeñas cosas, afirman, que en esas circunstancias te salvan «de mucho». «Te facilitan la vida», resumen.

«Llevarlos a un centro especial no es justo. Convivir y sociabilizar es más importante que la enseñanza»

Por todo ello, la asociación ha echado a andar con pasos firmes, mirando al horizonte y con un objetivo claro en mente: la inclusión real de los menores con discapacidad. Porque como subrayan ambas progenitoras, la vía de un centro especial que propone la administración pública no es la solución ni «justo». «Convivir y sociabilizar es más importante que la enseñanza. Los menores deben aprender a convivir con niños con discapacidad porque tienen que aprender a lidiar con todo tipo de gente», defiende Marques, para quien sacarlos del sistema no es la solución. «¿Cómo pretenden después, cuando sean adultos, integrarlos en la sociedad? Hay que hacerlo desde pequeños», añade.

En palabras de Marques, la sociedad se "llena la boca" al hablar de inclusión sin saber su significado. «Hay que aprender a no juzgar porque nuestros niños tienen el mismo derecho que el resto. Dejemos de etiquetarlos y dejémosles vivir en paz», concluye. La semilla está implantada, ahora solo queda que toda la sociedad camine hacia la misma dirección: la inclusión real de las personas con discapacidad.