Dr. Marín, psiquiatra: "Ningún antidepresivo ha curado jamás la depresión"

El Dr. José Luis Marín López es un psiquiatra y psicoterapeuta español con más de 40 años de experiencia en salud mental. Además, se especializó en medicina psicosomática. Su trabajo ha sido clave en la creación y difusión de la Psicoterapia Breve, un modelo que permite intervenciones terapéuticas eficaces en menos tiempo, y ha formado a miles de profesionales en todo el mundo aplicando un enfoque que integra mente y cuerpo.

A lo largo de su carrera ha tratado a pacientes con trastornos emocionales, ansiedad, depresión y problemas psicosomáticos, aplicando técnicas de psicoterapia breve y medicina psicosomática. Su objetivo ha sido siempre ofrecer una atención más humana y efectiva, ayudando a los pacientes a comprender el origen emocional de sus síntomas para mejorar su calidad de vida.

Además, ha sido pionero en integrar la psicoterapia en la práctica médica habitual, formando a numerosos profesionales de la salud mental y de otras especialidades médicas para que puedan abordar el sufrimiento psíquico de manera más completa.

El marco de la depresión

En 2025, la salud mental en España sigue en deterioro: un 17 % de la población adulta reporta tener un trastorno mental —como depresión o ansiedad— según Statista. La Encuesta de Salud del INE (septiembre 2023‑agosto 2024) indica que un 14,6 % de quienes tienen 15 años o más experimentaron un cuadro depresivo en las dos semanas previas, y un 8 % presentaban depresión severa, cifras que suponen incrementos de 3,7 y 5,5 puntos respectivamente desde 2020. Además, casi 30 % de los adultos informan sintomatología depresiva (leve a grave). La prevalencia es mayor en mujeres y personas mayores de 65, así como en jóvenes (5,9 % severa en 15‑24 años). También se estima que 1,5 millones de adolescentes (12‑18 años) enfrentan ansiedad o depresión.

Por otro lado, se estima que más de 2 millones de personas en España toman antidepresivos, lo que representa aproximadamente el 4,8 % de la población. El consumo ha aumentado más de un 10 % en los últimos cinco años, especialmente entre mujeres y mayores de 65 años. A pesar de ello, se calcula que casi la mitad de quienes padecen depresión no recibe tratamiento farmacológico ni psicoterapia.

La visión del doctor

Marín ha hablado en un podcast sobre este tema. Cada día, muchas personas son diagnosticadas con depresión y, en vez de explorar su historia, contexto o sufrimiento, se les receta rápidamente un antidepresivo.

El doctor Marín afirma: "Los antidepresivos, para empezar, no son antidepresivos. Ninguno ha curado jamás la depresión, ni lo va a hacer. Son sustancias, fármacos interesantes que producen estados mentales alterados". El experto asegura que en casos en los que la persona está sufriendo mucho, ésta puede preferir ese estado mental alterado al estado depresivo.

Además, cuenta que no hay del todo evidencias de que la depresión aparezca de repente, sino que aparece una sintomatología muy grave, de mucho sufrimiento. "Eso es un duelo que ha existido toda la vida, que seguirá existiendo y que nos parece que forma parte de la naturaleza humana. Pero eso no es una depresión, y a veces estos duelos que se prolongan tampoco es una enfermedad. Hay una diferencia muy clara entre lo que son las enfermedades médicas y los trastornos psiquiátricos. Estos no son enfermedades del cerebro", explica Marín.