Una operación para evitar el cáncer de mama y seis más por las complicaciones: "Tenía toallas para no mirarme al espejo"

Encarnación González, vecina de Aspe, decidió someterse a una mastectomía preventiva tras tener conocimiento por unas pruebas médicas que tenía una mutación genética heredada de su madre, a la que le habían diagnosticado un cáncer de mama. Once de los 18 familiares que se hicieron las pruebas resultaron positivos y ella quiso ser la primera en operarse. "Para dar ejemplo. Para que los demás vieran que no pasaba nada. No quería vivir siempre con el temor", explica.

Lo que parecía una intervención sencilla acabó en un largo y doloroso proceso médico que la llevó a pasar por quirófano en seis ocasiones más, a lo largo de varios años y en distintos hospitales. Decidió denunciar en los tribunales el tormento que vivió por considerar que se había producido una negligencia médica. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le ha dado parcialmente la razón en su demanda y ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizarla con 5.000 euros. La Sala no aprecia mala praxis médica, pero sí considera que hubo una falta "relevante" de información escrita sobre los riesgos que implicaban las distintas intervenciones, especialmente en el caso del "lipofilling" (una técnica para infiltrar grasa en la reconstrucción de las mamas).

Falta de concreción

Según la sentencia, los consentimientos firmados carecían de concreción sobre los riesgos más habituales en ese tipo de intervención y los específicos de su caso en particular. Y aunque no cuestionan que se le informara verbalmente, sí reprochan que no se dejara constancia por escrito, lo que habría permitido una reflexión más consciente por su parte.

Encarnación asegura que la operación en el Hospital del Vinalopó no se ejecutó como estaba prevista inicialmente. "Me quitaron las areolas y las dejaron en una bandeja", dice, subrayando que le pusieron las mismas en la intervención. Cuando acudió a la primera cura, la enfermera se quedó sorprendida y le dijo que ese tipo de intervención no se hacía en ese centro médico. Pronto empezó a necrosarse uno de los pezones. "Volví a curarme en Aspe y no sabían qué me habían hecho. Volvimos al hospital y, al quitarme las vendas, se me cayó el pezón delante de la enfermera. No nos fuimos hasta que me vio el cirujano".

Tuve una operación de más de doce horas, le decía a mi hermana que me iba a morir

A partir de ahí, comenzó, según ella, un ciclo de intervenciones con complicaciones sucesivas: uso de una máquina de vacío que le arrancó tejido, prótesis encapsuladas, grasa infiltrada en cantidades superiores a las recomendadas para reconstruir la mama. "Veía que salían trozos del pecho", recuerda.

Impacto psicológico

El impacto psicológico durante el proceso fue devastador. "En el baño tenía toallas tapando los espejos. No quería mirarme. Estaba destrozada". La derivaron al Hospital de La Ribera, en Alzira, donde se sometió a una reconstrucción con colgajos abdominales. La operación duró más de doce horas. "Entré a las ocho de la mañana y a las once empezaron a operar. Estuvieron primero quitando todo lo que llevaba dentro. Salí a las doce de la noche. Le decía a mi hermana que me iba a morir", cuenta.

Al regresar a casa, con fiebre, acudió de nuevo al hospital del Vinalopó, donde asegura que le diagnosticaron un infarto pulmonar y una embolia. Estuvo ingresada durante dos semanas. Hoy arrastra múltiples secuelas físicas: no puede levantar los brazos con normalidad, ni abrocharse el sujetador o lavarse el pelo sola. Ha tenido que abandonar su trabajo como cuidadora de personas dependientes y, además, le han detectado una cirrosis hepática, que ella relaciona con las numerosas anestesias recibidas en pocos años.

Mi hija después de verme a mí, no se va a meter en un quirófano

"Me han destrozado la vida", repite. Una de sus hijas también ha dado positivo en la mutación genética. Aunque quiere operarse, ahora tiene miedo. "Después de verme a mí, no se va a meter en un quirófano", sostiene.

El hospital, a disposición de la afectada

A preguntas de este diario, la Conselleria de Sanidad ha declinado hacer declaraciones sobre el fallo judicial. Por su parte, desde el Hospital del Vinalopó subrayan que la sentencia no aprecia mala praxis médica y consideran que la indemnización responde únicamente al consentimiento escrito. Añaden que la paciente tuvo un seguimiento clínico personalizado durante todo el proceso y aseguran que siguen a disposición de la mujer y de la familia.