Rubén lleva un año viviendo en un hospital de Sevilla para cuidar a su novio tras un accidente: "Te olvidas de ti"

"No vuelvo a mi casa desde el 9 de febrero de 2024". Rubén narra al otro lado del teléfono cómo cambió su vida aquella mañana. Llovía a mares y su novio, Emmanuel, iba camino al trabajo cuando sufrió un grave accidente de coche. Los bomberos llegaron a decir que no habían visto nada igual; estuvieron trabajando dos horas en el rescate del joven, que ingresó en la UCI del Virgen del Rocío de Sevilla. Los primeros días los diagnósticos apuntaban a un posible estado vegetativo. Afortunadamente, nada más lejos de la realidad: fue mejorando, pero tuvo que empezar a hacer todo desde cero, siempre con su novio al lado.

Rubén llegó al hospital el día del accidente empapado. No podía imaginar las miles de vueltas que vería dar al reloj ahí dentro, aunque tampoco es que dudara un segundo quedarse con Emmanuel. "Asumí la responsabilidad, di un paso al frente y el resto de la familia también", apunta en conversación con El Correo de Andalucía. En el hospital, se enteró que existía un permiso para estar junto a la cama en la Unidad de Cuidados Intensivos desde las tres de la tarde hasta las 11 de la noche. Se duchaba en la pequeña sala que ofrece la sanidad pública -a la que está muy agradecido- para los familiares de las personas que estaban ingresadas. Dormía allí, mientras familiares y amigos le llevaban y traían ropa. Pasaron 40 días y Emmanuel pasó a planta.

Comenzó la rehabilitación y Rubén se convirtió en el principal terapeuta de Emmanuel. "Dije que me quedaba con las riendas de la rehabilitación hasta que nos derivaran al nuevo hospital. Porque la seguridad social, evidentemente, tiene sus limitaciones. Él recibía fisioterapia, pero no tenía, por ejemplo, logopedia o rehabilitación cognitiva. No sabíamos cuál iba a ser el alcance".

En las primeras noches de hospital e insomnio, decidió formarse en neurorrehabilitación. "Me hice un máster. Lo que al principio más me llamaba la atención era saber cómo hacerlo hablar". Lo consiguió. Emmanuel volvió a hablar gracias al esfuerzo de Rubén, que recuerda que el acompañamiento familiar es "muy importante". "Al final es un 50% de la rehabilitación", explica Rubén, que no pretende blanquear el discurso: "Lo primero es el diagnóstico, que tiene mucho que ver la edad del paciente y las capacidades que tuviera antes, la formación... Pero lo que vemos aquí es que quien está acompañado tiene una evolución muy diferente al que no lo está".

Pasaron otros 40 días en planta en el Virgen del Rocío. El hecho de tener el coche a todo riesgo les permitió pasar luego a un hospital privado, uno de los referentes de Andalucía a nivel de neurorrehabilitación, "con una intervención multidisciplinar a nivel de logopedia: estimulación cognitiva, fisioterapia y terapia ocupacional". Rubén apunta: "Y a partir de ahí comienza mi andadura viviendo en un hospital. Ya había estado 80 días en el público, pero al final es una etapa de emergencia en la que la familia y todo el mundo te acompaña. Cuando llegamos aquí comienza la estabilización. La vida sigue y nos quedamos él y yo, por así decirlo. La vida empezó a discurrir aquí de lunes a domingo". Ahora ha contado su historia a El Correo de Andalucía, periódico que comparte grupo editorial con Mediterráneo, algo que también está haciendo a través de las redes sociales.

Mi proyecto es Emmanuel

"Para que veas lo poco que me tembló el pulso, me llamó mi jefe para preguntarme y le dije: no voy a volver", cuenta Rubén. Durante los primeros días, pidió la baja y se la concedieron. Cuando no se la renovaron, solicitó una excedencia. Desde entonces cobra "cero euros. Es otra de las patas de esto. Tienes que estar aquí, tu vida se paraliza, pero el mundo sigue, las facturas llegan y los planes continúan".

Si antes del accidente su proyecto de vida era comprarse una casa, ahora era otro. "Mi siguiente proyecto es Emmanuel". Tuvieron que empezar de cero: "Los esfínteres, comer, hablar, andar y recordar. Absolutamente todo". Ahora todo se ha estabilizado, pero han sido "noches y noches" sin dormir.

En este tiempo, Rubén ha tenido que plantearse muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, dónde comer. Podía hacerlo en el hospital, pagando por una bandeja similar a la que dan al hospitalizado o irse a un bar a comer un menú. Eligió lo primero para poder sincronizar sus horas de descanso con las de Emmanuel. De otra manera, necesitaría dejar a su novio con alguien y descansar en otro momento.

"Yo no me reconocía"

Con tanto cuidado al otro, uno se descuida él. Rubén recuerda que llegó a no reconocerse. "En la fase más aguda, tú te olvidas", recuerda. "Los cuatro primeros días me los pegué empapado, mis pies estaban blancos", recuerda. Su preocupación era tal que pidió hasta que no le llamasen para tener la línea libre por si le llamaban de la UCI. Estaba "24 horas tirado en la escalera de un hospital y eso es imposible. No es humano". "Te olvidas de ti, por supuesto que te olvidas de ti. Yo parecía un náufrago, con barbas, pelos, cejas... Yo soy una persona que no me había dejado nunca", reconoce.

El momento en el que se estabilizó todo, con la llegada al nuevo hospital, Rubén comenzó a conocer a otras familias. Enseñaba fotos y le decían: "No pareces tú". "Ahí empiezas a plantearte algo, tengo que hacer algo", reconoce.

Decidió cambiar un poco su rutina. Lo primero que hizo fue apuntarse a yoga, pero las circunstancias no eran favorables. "Me quité y decidí apuntarme al gimnasio por cuidarme un poco y porque tenía que empujar una silla de ruedas", afirma.

Luego llegó el momento de dedicarse diez minutos al día. "Al principio te sientes culpable incluso". Lo que antes era rutina para ambos tenía que convertirse en algo individualizado. "Te sientes culpable porque mientras lo ves a él en la UCI, por ejemplo, tú estás pensando en algo tan banal o superficial como tener el pelo arreglado".

Sin embargo, descubrió la importancia del autocuidado. "Porque si no te cuidas tú a ti mismo es imposible que te puedas dedicar a los demás. Pero absolutamente imposible". En el hospital privado no le dieron opción de acceder a las sesiones de rehabilitación y eso le permitió un respiro: "A mí me pareció eso un mundo. Era como la sensación de dejar a tu hijo en la guardería, supongo. Al principio dices: ¿por qué no puedo estar yo ahí? Como familiar necesitas descansar. Si está dos horas en rehabilitación, necesitas respirar. Ahí dices: vale, tengo dos horas libre por la mañana y dos por la tarde".

Límite a las visitas

Dentro de ese autocuidado y el de la pareja, Rubén también ha tenido que poner límites a familiares y amigos. "Al final, la gente tiene una hora libre al día para poder venir y quieren hacerlo. El primer día, tú los recibes. Al segundo también, porque todo el mundo quiere verte, y lo entiendes y accedes. Y el tercero vas tú a casa y accedes porque todos quieren verte y lo entiendes. Pero hay un momento en el que sacrificas tu descanso, tu tiempo de calidad".

Cuenta Rubén que, al final, a veces estaba en la habitación y llegaba alguien mientras Emmanuel estaba en rehabilitación, en el único rato que tenía para dormir. "Decidir acostarte la siesta, cierro los ojos, pongo la cabeza en pausa, que es la única manera de no pensar y que en ese momento llegue la familia a verte a ti porque no han pillado atasco y han llegado media hora antes y se han plantado en tu habitación. Entonces el límite lo tienes que poner y ese autocuidado lo tienes que empezar porque si no es imposible cuidar a otra persona".

Cuando mira hacia atrás, Rubén recuerda todo lo pasado. "La primera vez que sales del hospital y ves la luz del día, mi vida estaba tan sumamente paralizada que me sorprendía que el mundo siguiera a mi alrededor. Te das cuenta de que le das igual a la vida, absolutamente igual. Yo tuve que quitarme un poco eso. Dejo de consultar Instagram, esto, lo otro... O te priorizas o no hay manera. Decirle a la gente: yo sigo aquí cuando tú te vayas, y lo siento".

Aunque asegura que es imposible "ser positivo" dentro de un hospital, Rubén también ha establecido vínculos que le han hecho el camino mucho más fácil. Ahora, contando su historia a través de las redes sociales, ha explicado que Inma, la madre de otro paciente, "ha hecho que nos sintamos menos solos aquí".