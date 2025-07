Crece el uso del paraguas para hacer frente al calor: "Lo llevo siempre para ir por la calle"

El primer fin de semana de verano ha llegado acompañado de la primera gran ola de calor en toda España. Precisamente por eso, cada vez es más habitual ver peatones protegidos bajo un paraguas cuando caminan por las aceras y calles. En muchas ciudades se ha convertido ya en una imagen cada vez más común, sobre todo entre las mujeres. Es el caso de Sonia, una vecina de Manresa que explica: “El paraguas para mí es un complemento más junto con un sombrero, aunque hoy me lo he dejado, pero ya salgo siempre con él porque este año hace mucho sol”.

Ella misma reconoce que “este año tengo la sensación de que no me sirve mucho porque hace mucho calor, pero aun así lo utilizo para protegerme del reflejo del sol”. Una estrategia que no es nueva y que cada vez gana más adeptos: “Lo uso para todo, para ir a caminar, a comprar, al trabajo o simplemente para hacer un pequeño recado, porque siempre me protege un poco”. Una manera de salir a la calle, comenta, que divierte mucho a sus abuelos: “Siempre me hacen bromas porque me dicen que no llueve… se nota que no están acostumbrados”.

No es, sin embargo, una novedad para esta vecina de Manresa, que advierte: “En los últimos años me servía mucho, pero este año sigo pasándolo mal”. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en esta población se ha registrado este mediodía una temperatura máxima de 37,3 grados hacia la una y media, mientras que en Igualada se alcanzaban los 36 grados. No ha sido una excepción, pues todo el territorio nacional está afectado estos días por una ola de calor de la que provincias como Castellón no ha sido ajena.

Una imagen habitual en Montserrat

Donde ya hace años que resulta habitual ver grandes grupos de personas bajo un paraguas es en Montserrat. Los visitantes, especialmente los de origen asiático, fueron los primeros en convertir este objeto en una herramienta para soportar las altas temperaturas y el impacto directo de los rayos solares. De hecho, ya empieza a ser habitual que los paraguas que se ven frente a la Abadía tengan un recubrimiento plateado para repeler aún más el calor derivado del sol.

En plataformas de compra digitales como Amazon, estos nuevos complementos son cada vez más populares, y muchos de ellos ya incorporan tejidos con un Factor de Protección Ultravioleta (UPF) superior a 50, que además son igualmente útiles en caso de lluvia. Otros, en cambio, apuestan por decorar estos tejidos y ofrecer una buena protección solar sin olvidar la estética. La gran mayoría se pueden encontrar por un precio ligeramente superior a los 20 euros.