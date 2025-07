Los consejos de un profesor de autoescuela para ahorrar gasolina: “Tu bolsillo lo agradecerá”

Tener el depósito lleno de tu coche se ha convertido desde hace tiempo en un lujo que no siempre te puedes permitir. Por este motivo, muchas personas buscan la manera ideal de ahorrar la máxima cantidad de combustible, para no tener que repostar cada poco tiempo. Uno de los profesores de la autoescuela Merinero, conocida en redes sociales, ha compartido unos consejos para recortar en gastos.

Según el instructor, hay tres trucos esenciales para una conducción optimizada: "No vamos a pegar acelerones, vamos a llevar siempre el coche en bajas revoluciones y siempre la relación de marcha más alta posible, acorde a la velocidad, evidentemente". Todo ello fomenta una conducción más eficiente, segura y sostenible. Además de ayudar a reducir el consumo de combustible, disminuye las emisiones contaminantes, alarga la vida útil del vehículo y contribuye a una conducción más suave y responsable.

Si se aplican estos hábitos, el profesor asegura que tiene un impacto en nuestra economía: "Notaremos un ahorro bastante considerable y nuestro bolsillo lo va a notar". Como bien dice en el vídeo, "El combustible no está barato y menos para tirarlo". Asimismo, otras recomendaciones de sostenibilidad para tu vehículo podrían ser mantener los neumáticos bien inflados, evitar el exceso de peso o apagar el motor en paradas prolongadas.

Por otro lado, es importante revisar y cambiar el aceite y los filtros según indique el fabricante, no apurar el combustible, no abusar del embrague ni mantenerlo pisado innecesariamente y llevar el coche al taller siempre que algo no funcione como debería.