Ortega Cano emite un comunicado tras lo ocurrido con el hijo de Ana María Aldón: "Es un poco duro..."

José Ortega Cano ha acudido a la plaza de toros de Las Ventas junto a su hija, Gloria Camila, para asistir a la gran gala de presentación de la Feria de San Isidro 2025 y allí ha sido preguntado por todas las informaciones que afectan a su familia.

Hace unos fines de semana, su hijo, José María Ortega Aldón, que tiene en común con Ana María Aldón, sorprendía debutando en una plaza de toros como novillero. Algo que nadie esperaba ya que sólo conocíamos que el pequeño jugaba al fútbol y que tocaba el piano.

Hoy, el diestro ha sido preguntado por el debut de su hijo y ha confesado que José María "es capaz de todo, de torear, de jugar al fútbol, de tocar música... de todo" porque "está por encima de todos".

Además, ha desvelado que "jugamos al toro" y que le enseña a cómo hacer determinados pasos, mostrándose muy orgulloso de él: "Es capaz de hacer de todo y de hacerlo bien".

Eso sí, ha comentado que "lo de torear ya veremos, con que esté yo ya es suficiente" porque aunque "no me da miedo", ha vivido "toda mi vida como torero, pero... a estas alturas de mi vida ver a mi hijo toreando es un poco duro".

Por último, también ha sido preguntado por la vuelta a televisión de Rosa Benito hablando de su vida personal con una entrevista en '¡De viernes!', y ha explicado que le parece "estupendo" y que "lo hará muy bien". Por su parte, Gloria Camila ha asegurado que le parece "bien todo, que cada uno haga lo que quiera hacer y seguro que también lo hace bien".

Rosa Benito en ¡De Viernes!

La actriz Rosa Benito reaparecerá en el próximo programa de '¡De Viernes!' para abrirse al máximo y dar a conocer exclusivas que nadie sabía.

Ha desvelado, como hemos podido saber en directo este jueves en 'TardeAR', que ha habido épocas de su vida en las que tocó fondo. En aquellos "oscuros momentos", Benito asegura que se miraba al espejo y decía que seguía viendo a esa mujer "valiente" y "fuerte" que siempre ha sido. También ha hablado de la prostitución. La celebrity dice que no siente que sea una práctica en la que "se venda su cuerpo", sino que más bien es "hacer cosas por dinero". "Yo lo he hecho, y no quiero prostituirme más", ha confesado.

Además, el programa de Telecinco ha podido hablar con Amador Mohedano para preguntarle si tenía conocimiento de la entrevista que su exmujer y madre de sus hijos va a dar este viernes en Telecinco. Asegura, como podemos ver en el vídeo superior a este artículo, que le sorprende que sus hijos no le hayan comentado nada acerca de ello.

"Ella es libre y que haga lo que le venga en su corazón y que hable", ha apostillado el hermano de Rocío Jurado.