¿Estás opositando? Marta, funcionaria de justicia, aconseja: "Tu rutina y horarios se deben adaptar a ti"

Preparar unas oposiciones no solo requiere constancia y esfuerzo, sino también saber adaptarse a uno mismo. Marta, funcinaria de Justicia, lo sabe bien. Tras superar con éxito su proceso selectivo, ha compartido en redes sociales su experiencia y consejos con futuros opositores.

Su mensaje principal es claro: no existen fórmulas mágicas ni rutinas universales, y cada persona debe encontrar su propio ritmo para estudiar de forma eficaz y sostenible.

"Cuando comentes que vas a empezar a opositar, lo primero que te va a decir todo el mundo es que necesitas una rutina, unos horarios, una organización para estudiar", comenta la funcionaria afirmando que es totalmente cierto. Asegura que, sin una mínima planificación o estructura, resulta imposible avanzar en el estudio, ya que el tiempo no cunde y se desaprovecha fácilmente.

Un consejo fundamental

Marta recomienda: "Tienes que hacerte una rutina y unos horarios que se adapten a ti". Cuando decidió prepararse una oposiciones, la joven tomó como referencia a su mejor amiga, que había estudiado para Hacienda. La chica empezaba su jornada de estudio antes de las seis de la mañana. Marta pensó entonces que madrugar era fundamental para aprobar pero, con el tiempo, se dio cuenta de que ese enfoque no era el adecuado para ella y reconoció que fue uno de sus principales errores durante el proceso.

"Todos los días me proponía levantarme súper temprano, pero la mayoría de días no cumplía", asegura la funcionaria. Sentía que fracasaba siempre y que había perdido todo el día, pero realmente no era la mejor rutina para ella.

Marta nunca ha sido una persona de madrugar, ya que se concentra mejor en la tarde-noche: "Me sentía todavía fresca y seguía, a veces hasta las diez". Otras veces hacía un descanso para cenar y luego se volvía a poner hasta las dos o tres de la madrugada, por esa razón no podía levantarse tan pronto.

El horario ideal

"Seguramente te acuerdes. O si no, intenta recordar si eras de los que antes de un examen te quedabas hasta las cuatro de la mañana estudiando o eras de los que te ponías el despertador a las cuatro de la mañana para despertarte y ponerte a estudiar antes del examen. Y si ha pasado mucho tiempo y no lo recuerdas, haz pruebas", aconseja la funcionaria.

"Hazte la rutina y el horario, pero haz tu rutina y tu horario, siempre pensando en lo que a ti te venga bien y no en lo que haya hecho otra gente", concluye la funcionaria.