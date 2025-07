El PSPV denuncia el “victimisme paranoic” de Mazón

El secretari general del PSPV-PSOE de Castelló, Samuel Falomir, ha impulsat en l’última reunió de l’executiva provincial una declaració de rebuig “als deliris d’un Mazón cada vegada més sol i emparanoiat” i li ha reclamat que “deixe de fer-se la víctima i d’inventar conspiracions del malvat Govern d’Espanya per a tapar la seua incapacitat per a pagar als proveïdors”.

En la trobada, que ha comptat amb la participació del president de la Comissió Executiva Nacional, José María Ángel, s’ha posat en valor l’esforç del Govern central davant els efectes de la dana. “El 92 % dels fons destinats a les víctimes d’aquesta catàstrofe provenen de l’Estat”, ha afirmat Ángel, qui ha desgranat que “l’executiu espanyol porta mobilitzats més de 7.400 milions d’euros per a la reconstrucció, mentre que Mazón només n’ha posat 500 sobre la taula. És a dir, de cada deu euros, només un és de la Generalitat”, ha remarcat. “Davant la desatenció del Consell de Mazón, és el Govern d’Espanya qui està responent i atenent les víctimes”, ha afegit el president.

Per a Falomir, aquesta desatenció “és una vergonya i un menyspreu a les persones afectades” i ha denunciat que Mazón “menteix i oculta deliberadament el Govern d’Espanya ha eixit ja en dues ocasions al rescat de la Generalitat en el que portem d’any”. En concret, l’Estat ha avançat 1.000 milions d’euros en bestretes, una al febrer i una altra al març, per tal que el Consell poguera pagar a proveïdors. “És un 62 % més que el mateix període de l’any passat, i tot i això, Mazón calla i manipula per a protegir el seu relat victimista, mentre calla que ha rebaixat la mateixa quantitat en impostos als rics valencians”, ha denunciat.

"La factura del Ventorro"

El dirigent socialista ha lamentat que “la factura del Ventorro ens està eixint molt cara”. “La coalició negacionista de PP i Vox va ser el pecat original, desmantellant la Unitat Valenciana d’Emergències, i ara, en plena recuperació, continuen passant la mà per l’esquena a Vox només perquè Mazón puga continuar aferrat a la cadira que ja sap que no mereix”. “I la factura són 228 víctimes mortals”.

“Sort tenim del Govern d’Espanya, que està posant trellat i recursos per a ajudar a reconstruir els pobles assolats per la dana, i també per a donar veu a les víctimes, una veu que el PP els ha negat a les Corts des del mateix dia de la barrancada”.