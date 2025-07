¿Ahorrar 2.550 euros al año sin esfuerzo? Un matemático tiene la fórmula

¿Ahorrar más de 2.500 euros al año sin apenas notarlo? En plena era de la inflación y los salarios congelados, suena a promesa de vendedor ambulante. Pero cuando quien lo propone es un matemático —y no un gurú financiero—, conviene escuchar con atención.

Ahorro con ciencia (y sin cafés de menos)

Cada vez más personas buscan fórmulas reales para estirar el sueldo a final de mes. Las redes sociales, y en especial TikTok, se han convertido en el nuevo escaparate de trucos financieros. Pero entre consejos repetidos y frases motivacionales, un vídeo reciente ha marcado la diferencia.

Santiago García Cremades, matemático y divulgador, ha viralizado su propuesta de ahorro con una fórmula tan ingeniosa como sencilla. “No soy un especulador, soy un matemático”, afirma tajante. Y con razón.

El método del sobre: azar con resultado garantizado

La propuesta se llama “método del sobre” y se basa en una progresión aritmética tan clara como eficaz. García propone:

Escribir en 50 papelitos los números pares del 2 al 100 .

. Cada semana, sacar uno al azar y guardar esa cantidad exacta como ahorro.

¿El resultado? 2.550 euros exactos al cabo del año. No es magia, es matemáticas puras.

Lo serio y lo lúdico

Este sistema rompe con la rutina de ahorrar siempre la misma cantidad, lo que suele conducir al abandono. A veces ahorrarás 2 euros, otras semanas serán 98, pero la media se mantiene. Y, según García, el factor sorpresa juega un papel psicológico decisivo: “te mantiene motivado”.

¿Para todos los bolsillos?

No todo el mundo ha aplaudido el método. Algunos usuarios han ironizado con los números altos: “La semana que me toque del 50 al 100, no como”, comentaba uno. Porque claro, no todas las economías permiten reservar casi 100 euros de golpe.

Otros sugieren alternativas más “seguras” como transferencias automáticas o cuentas con interés. Pero García insiste: el truco está en mantener el juego y el compromiso, sin dejarlo a la segunda semana.

Otro método alternativo

El truco de ahorro que empieza en tu nevera: así funciona el “método de la semana congelada” / PI Studio

¿Te imaginas ahorrar hasta 80 euros sin pisar el supermercado? Solo necesitas abrir tu congelador.

Entre tu despensa, la nevera y ese fondo helado donde se esconden tus “por si acaso”, tienes más tesoros de lo que crees. El llamado “método de la semana congelada” propone un reto sencillo pero poderoso: una vez al mes, comprométete a no comprar nada de comida durante siete días. Ni supermercado, ni pedidos a domicilio, ni siquiera una baguette de la panadería. Solo lo que ya tienes en casa.

¿En qué consiste exactamente?

Durante una semana, planea tus comidas con lo que guardas: ese paquete de pasta olvidado, las lentejas que compraste con buenas intenciones, o el tupper del cocido que congelaste hace mil. Todo cuenta.

¿Por qué funciona tan bien?

Vacías despensas y congeladores antes de que algo caduque.

antes de que algo caduque. Reduces el desperdicio alimentario y tomas conciencia de lo que realmente consumes.

y tomas conciencia de lo que realmente consumes. Ahorras dinero real al evitar tentaciones y compras innecesarias.

al evitar tentaciones y compras innecesarias. Redescubres tu creatividad en la cocina, como cuando improvisas una cena con lo que hay.

¿Cuánto puedes llegar a ahorrar?

Si sueles gastar unos 60 euros semanales en comida, este método te deja esa cantidad intacta. Y si repites cada mes, el ahorro anual puede superar los 600 euros. Así de simple.